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Hamiyet kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamiyet hakkında merak edilenler

#Hamiyet#Hamiyet Kimdir#Hayata Gülümse
Hamiyet kimdir, kaç yaşında, nereli Hamiyet hakkında merak edilenler

Hamiyet merak edilen isimlerden biri oldu. Alişan ile Hayata Gülümse’nin bugün konuğu Hamiyet. Hafta içi her gün ekrana gelen programın izleyicileri ünlü isim ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Hamiyet kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Hamiyet’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bırak Gitsin, Bir Ateşe Attın Beni, Elimde Duran Fotoğrafın, Eller Aldı ve Efkardayım isimli şarkılara imza atan Hamiyet’in hikayesi Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması ile başladı. İşte detaylar

HAMİYET KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelen Hamiyet Balıkesir’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girdi.

Aynı yıllarda Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanıştı. Yazları Denizli Belediye Konservatuarı'na devam etti. Daha öncede Balıkesir'de bulunduğu yıllarda Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Korosu'na devam eden Hamiyet uzun zaman Şef Sıtkı Sahil'den ders aldı.

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Hamiyet’in şarkıları arasında Bırak Gitsin, Bir Ateşe Attın Beni, Elimde Duran Fotoğrafın, Eller Aldı ve Efkardayım da bulunuyor.

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#Hamiyet#Hamiyet Kimdir#Hayata Gülümse

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