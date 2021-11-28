Haluk Levent'le Yeniden ne zaman, hangi kanalda? Haluk Levent'le Yeniden'e Yıldız Tilbe konuk oluyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Selçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattıSelçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattı#BAYKAR
Kritik zirve öncesi Sergen Yalçından istifa kararı Son söz Çebinin...Kritik zirve öncesi Sergen Yalçın'dan istifa kararı! Son söz Çebi'nin...#Beşiktaş
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Donacağız Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Çarşamba başlıyorDonacağız! Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Çarşamba başlıyor#İstanbul
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
İnternette bir dönemin sonu... Kimliklerini deşifre edecekİnternette bir dönemin sonu... Kimliklerini deşifre edecek#Sosyal Medya
Karantinaya alındı... Kaldığı oteli yaktıKarantinaya alındı... Kaldığı oteli yaktı!#Koronavirüs
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yıllık izinle ilgili flaş kararMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinle ilgili flaş karar#İş Sözleşmesi
İstanbulda ilk 11ler belli oldu Avcıdan sürpriz tercih...İstanbul'da ilk 11'ler belli oldu! Avcı'dan sürpriz tercih...#Fatih Karagümrük
Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı Maaşları 20 bin TLye kadar çıktıBu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL'ye kadar çıktı#Bakıcı
Ankara’da iğrenç olay Skandal sözler: 18 yaşına gelince evlendiririzAnkara’da iğrenç olay! Skandal sözler: 18 yaşına gelince evlendiririz#Ankara
Yıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktıYıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktı#Çiğ Et Tüketimi
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrıSadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?#Ryan Kaji
Almanyada Zeynep Avcı fırtınası devam ediyorAlmanya'da Zeynep Avcı fırtınası devam ediyor!#Zeynep Avcı
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Haluk Levent'le Yeniden ne zaman, hangi kanalda? Haluk Levent'le Yeniden'e Yıldız Tilbe konuk oluyor!

#Haluk Levent'le Yeniden#Haluk Levent'le Yeniden Ne Zaman#Haluk Levent'le Yeniden Programı
Haluk Leventle Yeniden ne zaman, hangi kanalda Haluk Leventle Yenidene Yıldız Tilbe konuk oluyor

Son yıllarda sosyal sorumluluk projeleriyle de gönüllere taht kuran Haluk Levent milyonların sesi olmaya devam ediyor. Yeni bölümünde şarkıların yıldızı Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu Haluk Levent'le Yeniden programı hayatlara dokunmaya devam edecek. Peki, Haluk Levent'le Yeniden ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Haberin Devamı

Haluk Levent'in sunuculuğunda ekranların yeni programı Haluk Levent'le Yeniden, her hafta ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Programda tanınmış isimlerin de konuk olarak yer aldığı ve şarkılarını seslendirdiği Haluk Levent'le yeniden programı ne zaman, hangi kanalda? İşte bu hafta Yıldız Tilbe'nin eşsiz şarkıları ile canlı yayında ekranları başındakilerle buluşmaya hazırlanan Haluk Levent'le Yeniden programı detayları...

Haluk Leventle Yeniden ne zaman, hangi kanalda Haluk Leventle Yenidene Yıldız Tilbe konuk oluyor

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İlk bölümü 4 Kasım Perşembe günü yayınlanan program bu hafta Yıldız Tilbe'nin katılımıyla 28 Kasım Pazar akşamı saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN KONUSU

Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak Haluk Levent’le “Yeniden”, milyonların sesi olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların ‘Haluk Abi’’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi oluyor. Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek. Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haluk Levent'le Yeniden#Haluk Levent'le Yeniden Ne Zaman#Haluk Levent'le Yeniden Programı

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising