Haluk Levent'le Yeniden ne zaman, hangi kanalda? Haluk Levent'le Yeniden'e Yıldız Tilbe konuk oluyor!

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Haluk Levent'in sunuculuğunda ekranların yeni programı Haluk Levent'le Yeniden, her hafta ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Programda tanınmış isimlerin de konuk olarak yer aldığı ve şarkılarını seslendirdiği Haluk Levent'le yeniden programı ne zaman, hangi kanalda? İşte bu hafta Yıldız Tilbe'nin eşsiz şarkıları ile canlı yayında ekranları başındakilerle buluşmaya hazırlanan Haluk Levent'le Yeniden programı detayları...

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İlk bölümü 4 Kasım Perşembe günü yayınlanan program bu hafta Yıldız Tilbe'nin katılımıyla 28 Kasım Pazar akşamı saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN KONUSU

Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak Haluk Levent’le “Yeniden”, milyonların sesi olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşacak olan Haluk Levent, sürprizleriyle de çok konuşulacak. Milyonların ‘Haluk Abi’’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi oluyor. Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek. Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak.