Halil Sezai kimdir, kaç yaşında? Darptan tutuklanan Halil Sezai'nin hayatı ve biyografisi
Halil Sezai kimdir? Ünlü şarkıcı Halil Sezai çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşlı komşusunu darp eden Halil Sezai, silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Halil Sezai'ye sanat camiasından da çok sayıda tepki geldi. Halil Sezai'nin hayatı son dakika gelişmenin ardından yeniden gündeme geldi. Halil Sezai 2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile popülerliğine kavuşmuştu. İşte, Halil Sezai'nin biyografisi ve hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Halil Sezai Paracıkoğlu savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi. 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai mahkeme kararıyla tutuklandı. İncir Reçeli, Ihlamurlar Altında, Gönül Yarası, Benim Adım Feridun gibi sinema ve dizilerde oynayan Sezai, bir dönem mankenlik de yaptı.
Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.
Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.
2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.
Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.
OYNADIĞI FİLMLER
Sevgili Dünürüm: Cem - 2007
Gönül Yarası: Garson - 2004
Ihlamurlar Altında: Murat - 2005
Kader: Levent - 2007
Kahve Bahane: Muhsin - 2009
Yapma Diyorum: Sağlıkçı Tezcan - 2009
Türkan: İsmail - 2011
Mavi Pansiyon: 2011
İncir Reçeli: Metin (Film) 2011
Problem Çözen Adam: İnternet Dizisi - 2011
Bir Hikayem Var : 2013
Sabit Kanca: Fizik Öğretmeni - 2013
Çilek: (Film) 2014
İncir Reçeli 2: Metin (Film) 2014
Ammar: (Film) 2014
Arkadaşım Hoşgeldin: Komedi Programı - 2014
Yapışık Kardeşler: (Film) İmam - 2015
Benim Adım Feridun: (Film) Ersan - 2016
Rüzgar: (Film) Alper - 2018
Halil Sezai ayrıca, Badem grubunun Kalpsiz ve Bulutsuzluk Özlemi'nin Rüzgâr kliplerinde rol almıştır.
ŞARKILARI
Seni Beklerken (2011)
Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit) (2012)
Seni Beklemek (2012)
Ey Aşk (2013)
Ervah-ı Ezelden (2015)
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