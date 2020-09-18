Halil Sezai kimdir, kaç yaşında? Darptan tutuklanan Halil Sezai'nin hayatı ve biyografisi

Halil Sezai Paracıkoğlu savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi. 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai mahkeme kararıyla tutuklandı. İncir Reçeli, Ihlamurlar Altında, Gönül Yarası, Benim Adım Feridun gibi sinema ve dizilerde oynayan Sezai, bir dönem mankenlik de yaptı.

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.

Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

OYNADIĞI FİLMLER

Sevgili Dünürüm: Cem - 2007

Gönül Yarası: Garson - 2004

Ihlamurlar Altında: Murat - 2005

Kader: Levent - 2007

Kahve Bahane: Muhsin - 2009

Yapma Diyorum: Sağlıkçı Tezcan - 2009

Türkan: İsmail - 2011

Mavi Pansiyon: 2011

İncir Reçeli: Metin (Film) 2011

Problem Çözen Adam: İnternet Dizisi - 2011

Bir Hikayem Var : 2013

Sabit Kanca: Fizik Öğretmeni - 2013

Çilek: (Film) 2014

İncir Reçeli 2: Metin (Film) 2014

Ammar: (Film) 2014

Arkadaşım Hoşgeldin: Komedi Programı - 2014

Yapışık Kardeşler: (Film) İmam - 2015

Benim Adım Feridun: (Film) Ersan - 2016

Rüzgar: (Film) Alper - 2018

Halil Sezai ayrıca, Badem grubunun Kalpsiz ve Bulutsuzluk Özlemi'nin Rüzgâr kliplerinde rol almıştır.

ŞARKILARI

Seni Beklerken (2011)

Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit) (2012)

Seni Beklemek (2012)

Ey Aşk (2013)

Ervah-ı Ezelden (2015)