Hakan Ural'dan acılı anneye destek sözü!

15 BİN TL’Yİ SOBADA YAKTI!



Çankırı’da 84 yaşındaki engelli annesiyle yaşayan Gülşen Hayta, oğlunun eğitim masrafları ve hasta annesinin sağlığı için biriktirdiği 15 Bin tl'yi sobanın kuzine tarafına sakladı. Annesinin üşümesi üzerine sobayı yakan Gülşen Hanım, tüm birikimini de yakmış oldu. Haberi izleyen ve yorumlayan Hakan Ural ise, acılı annenin yüreğine su serpecek bir açıklamada bulundu: "Biz yardım ederiz ona!"

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