Hafsanur Sancaktutan set ortamını anlattı: Hem eğleniyor hem atışıyoruz

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Ya Çok Seversen”de başrol oynayan Hafsanur Sancaktutan, Elle dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Oyuncu, dizi setinde mutlu olduğunu söyledi:

“Çok güzel gidiyor, çok eğleniyoruz sette. Herkes çok enerjik; yaz mevsiminde bir dizi yapıyor olmak benim ilk defa deneyimlediğim bir şey. Bana çok iyi geldi, enerjimi çok yükseltti. Tüm oyuncular çok eğlenceliler ve özellikle Kerem’le (Bürsin) inanılmaz bir uyum yakaladık. Birlikte eğleniyoruz, çok atışıyoruz; bu durum beni ekstra motive ediyor. Her şey çok yolunda.”

Sancaktutan, Kerem Bürsin’i 3 kelimeyle anlatması istenince şunları söyledi: “Merhametli, içindeki çocuğu yaşatan ve kararsız. İkizler burcu olduğu için kararsız olması normal. Pek çok konuda aynı fikirdeyiz. İnanılmaz eğleniyoruz! Birbirimize karşı meydan okumalarımız var. Birbirimizi kandırma oyunlarımız da...”

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KUSURLARIN GÜZELLİĞİNE İNANIYORUM

Hafsanur Sancaktutan, “Oyunculuğun sizi en mutlu eden yanı nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hiç tatmadığım duyguların aslında içimde bir yerde olduğunu, aslında o duyguların bir yerlerde saklı olduğunu ve bunu keşfetmeyi seviyorum. Kendimin yeni hallerini ve potansiyelimi fark ediyorum aslında. Bir de sanırım o duygu karmaşası, dengesizliği, sürekli geçişlerin olması da beni çok cezbediyor. Çünkü biz seyircinin izlediği sırayla çekmiyoruz hiçbir şeyi. Önce gülüyorsun, sonra hemen ardından ağlıyorsun; o günkü set programı nasılsa öyle ilerliyor her şey. Ben bu hızlı geçişleri çok seviyorum, beni oyunculukta en çok bu mutlu ediyor.”

Oyuncu, fiziğiyle de barışık olduğunu belirtti:

“Kendimi seviyorum. Çocukluğumdan kalma yüzümde çok fazla yara izi var, ama büyüdükçe, kusursuzluk algısının bana göre olmadığını anladım. Ben kusurların güzelliğine inanıyorum.”

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Aşk her şeyi affettirebilir

Hafsanur Sancaktutan, şu an aşkın hayatının ana merkezinde olmadığını söyledi:

“Aşk demeyelim de sevgi benim için çok değerli. Çünkü eğer birini seviyorsam ve aynı anda kendime de gereken değeri verebiliyorsam, o zaman etrafıma karşı çok verici oluyorum. Sevginin getirdiği o heyecan duygusu beni çok daha başarılı bir Hafsanur’a dönüştürüyor.”

Oyuncu, “Aşk yalanı dolanı dalavereyi affedebilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bana bütün kötü taraflarını söyle, bırak seni öyle seveyim. O yüzden aşk, her şeyi affettirebilir.”