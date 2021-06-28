Hadi İnşallah filminin konusu ne? Hadi İnşallah filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar
Murat Boz ve Büşra Pekin'in başrollerini paylaştığı "Hadi İnşallah" filmi, 2014'te izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı'nın yaptığı "Hadi İnşallah"ta, Şinasi Yurtsever, Müjde Uzman, Cezmi Baskın, Hülya Gülşen Irmak, İdil Dizdar ve Aydın Taş da rol aldı. Peki, Hadi İnşallah filminin konusu ne?
Dört yılını geçirdiği Ankara'dan erkek arkadaşını kaybederek İzmir'e ailesinin yanına dönen PuCCa'nın yaşadıklarının anlatıldığı "Hadi İnşallah" konusu ile dikkatleri çekiyor. İşte, filmin genel konusu...
Pucca 4 yıl yaşadığı Ankara’dan, 4 yıl birlikte olduğu sevgilisini kaybederek İzmir’e ailesinin yanına döner, çok ama çok mutsuzdur. Babasının da zorlamasıyla bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider ve 'pekmez' lakabını taktığı hayatının erkeğiyle karşılaşır... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.