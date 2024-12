Haberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandı

Haberin Devamı

Bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Bir dönem ülkemizde Yalan Rüzgarı adıyla gösterilen ve izlenme rekorları kıran The Young and the Restless adlı yapımın oyuncularından Conner Floyd, uzun süredir birlikte olduğu Carly Frei ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNDE EVLENME TEKLİF ETTİ

Floyd, "Hayatımın aşkı" diye tanımladığı sevgilisine karlar üzerinde tek taş yüzük vererek evlenme teklif etti. Karşılığında da ondan bir "evet" yanıtını aldı elbette.

32 yaşındaki Conner Floyd, sevgilisi Carly Frei'ye "Benimle evlenir misin" diye sorarken de estetisyen ve cilt bakım uzmanı olan genç kadının doğum yeri olan Boston'ı tercih etti.

Yakışıklı oyuncu, aldığı "evet" yanıtından sonra da o mutlu gün anısına çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

The Young and The Restless adlı diziye bundan üç yıl önce katılan Conner Floyd ile Carly Frei, sonra da evliliğe ilk adımı atmalarının şerefine aileleriyle bir araya gelip neşeli bir kutlama yaptı.

Genç çift, mutlu haberi sosyal medya sayfalarından da duyurdu.





'O BENİM HAYATIMIN AŞKI'

Floyd bu konuda People dergisine yaptığı açıklamada "Her ikimizin de geniş aileleri var. O yüzden bu kutlamayı onlarla birlikte yapmak bizim için önemliydi" diye konuştu.

Sevgilisine neden Boston'da evlenme teklif ettiğini de "Boston'ın onun kalbinde çok önemli bir yeri var. Bu şehirde dünyaya geydi ve orada sevdikleriyle birlikte olmanın onun için anlamı büyük" sözleriyle ifade etti.

Ayrıca genç oyuncu tam da evlilik teklifi sırasında kar yağmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu da saklamadı.

Genç oyuncu "Carly benim hayatımın aşkı. Benim için dünyalara bedel. Ve ben gerçekten bu günü onun için özel kılmak istedim" diyerek gelecekteki eşine duyduğu sevgiyi ifade etti.

Nişandan sonra evlilik hazırlıklarına başlayan çift ilişkilerini 2020 yılında sosyal medya üzerinden kamuoyuna ilan etti.

Floyd ile Frei, 2020 yılında sosyal medya üzerinden aşk yaşadıklarını herkese ilan etti.