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Haberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandı

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#Conner Floyd#Carly Frei#Yalan Rüzgarı
Haberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 15:50

Yıl bitmeden gösteri dünyasından ardı ardına nişan haberleri de geliyor. Genç kuşak dizi oyuncuları sanki bu konuda birbirleriyle yarışa girmiş gibi yeni bir yuva kurma yolunda ilk adımı atıyor.

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Bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Bir dönem ülkemizde Yalan Rüzgarı adıyla gösterilen ve izlenme rekorları kıran The Young and the Restless adlı yapımın oyuncularından Conner Floyd, uzun süredir birlikte olduğu Carly Frei ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Haberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandı

SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNDE EVLENME TEKLİF ETTİ
Floyd, "Hayatımın aşkı" diye tanımladığı sevgilisine karlar üzerinde tek taş yüzük vererek evlenme teklif etti. Karşılığında da ondan bir "evet" yanıtını aldı elbette.

32 yaşındaki Conner Floyd, sevgilisi Carly Frei'ye "Benimle evlenir misin" diye sorarken de estetisyen ve cilt bakım uzmanı olan genç kadının doğum yeri olan Boston'ı tercih etti.

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Yakışıklı oyuncu, aldığı "evet" yanıtından sonra da o mutlu gün anısına çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

The Young and The Restless adlı diziye bundan üç yıl önce katılan Conner Floyd ile Carly Frei, sonra da evliliğe ilk adımı atmalarının şerefine aileleriyle bir araya gelip neşeli bir kutlama yaptı.

Haberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandı

Genç çift, mutlu haberi sosyal medya sayfalarından da duyurdu. 

Haberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandı

'O BENİM HAYATIMIN AŞKI'
Floyd bu konuda People dergisine yaptığı açıklamada "Her ikimizin de geniş aileleri var. O yüzden bu kutlamayı onlarla birlikte yapmak bizim için önemliydi" diye konuştu.

Sevgilisine neden Boston'da evlenme teklif ettiğini de "Boston'ın onun kalbinde çok önemli bir yeri var. Bu şehirde dünyaya geydi ve orada sevdikleriyle birlikte olmanın onun için anlamı büyük" sözleriyle ifade etti.

Ayrıca genç oyuncu tam da evlilik teklifi sırasında kar yağmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu da saklamadı.

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Genç oyuncu "Carly benim hayatımın aşkı. Benim için dünyalara bedel. Ve ben gerçekten bu günü onun için özel kılmak istedim" diyerek gelecekteki eşine duyduğu sevgiyi ifade etti.

Nişandan sonra evlilik hazırlıklarına başlayan çift ilişkilerini 2020 yılında sosyal medya üzerinden kamuoyuna ilan etti.

Haberler doğru, evleniyorlar: Ünlü oyuncu hayatının aşkıyla nişanlandı

Floyd ile Frei, 2020 yılında sosyal medya üzerinden aşk yaşadıklarını herkese ilan etti.

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#Conner Floyd#Carly Frei#Yalan Rüzgarı

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