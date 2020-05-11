Hababam Sınıfı Yeniden filminin oyuncuları kimdir? Hababam Sınıfı Yeniden'in konusu ne?

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesinin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor. İşte, Hababam Sınıfı Yeniden filmi hakkında tüm ayrıntılar...

Filmin başrollerinde, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya ve Fırat Albayram oynuyor.

2019'da vizyona giren filmin konusu şöyle;

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil oluyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor.