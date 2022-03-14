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Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu

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Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi İşte, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu

2021 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı Yaz Oyuncuları oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor. Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanan film bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Peki, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu nedir, oyuncuları kimer? İşte film hakkında detaylar...

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Hababam Sınıfı Yaz Oyunları televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Pandemi nedeniyle gösterime giriş tarihi ertelenen filmin çekimleri 2020'de tamamlanmış olmasına rağmen, 2021 Temmuz ayında vizyona girmişti. İşte, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'ta düzenlenen geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir. Hababam Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs'a gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir. Ancak bu yarışma Hababam'ın arkadaşlığın ve birlik olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar.

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HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği filmin başrollerini Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu ve Yusuf Çim paylaşıyor.

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Yusuf Çim - Yakışıklı

Altan Erkekli - Mehmet Hoca

Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent

Fırat Albayram - Format Hasan

Hakan Meriçliler - Semih Hoca

Giray Altınok - Racon Faruk

Deniz Akkaya - Nilufer

Öykü Çelik - Zeynep

Mehmet Ali Erbil - Akif

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