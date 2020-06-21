Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Hababam Sınıfı Tatilde filmi televizyonda bir kez daha ekranlara geliyor. Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde filminde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkül gibi usta isimler yer alıyor. Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Hababam Sınıfı Tatilde filminin yapımcılığını Arzu Film üstlenmiştir. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncu kadrosu ve konusu.
Türk sinemasının kült filmlerinden birisi olan Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu çekildiği yer ve konusuyla bir kez daha gündeme geldi. Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencilerin okulda yaşadıklarını anlatan Hababam Sınıfı Tatilde filmi Halit Akçatepe'nin olmadığı Kemal Sunal'ın da Hababam Sınıfı serisinde oynadığı son filmdir.
HABABAM SINIFI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, 1976 yılında çekimlere başlanıp 1977 yılında yayınlanmıştır. Toplam 78 dakika süren filmin yapımcılığını Arzu Film üstlenmiştir.
Hababam Sınıfında kullanılan okul, aslında Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrıdır. Filmin orman sahnelerinin ise Belgrad Ormanında çekildiği düşünülüyor.
HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMDİR?
Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu içerisinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkül ve Şener Şen gibi birçok isim yer alıyor.
Münir Özkul – Kel Mahmut
Kemal Sunal – İnek Şaban
Adile Naşit – Hafize Ana
Şener Şen – Badi Ekrem
Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Ayşen Gruda – Ayşe
Muharrem Gürses – Okul müdürü
Ayben Erman – Sevtap
Teoman Ayık – Öğrenci
Filiz Bozkurt – Filiz
Sevtap Erdemli – Sevtap
Ergin Orbey – Hüseyin Şevki Topuz
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda – Külyutmaz
Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca
Hayri Karabey – Rıza Hoca
Ali Yalaz – 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri
FİLMİN KONUSU NE?
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca yı bulur. Mahmut Hoca nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.
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