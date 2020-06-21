Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Türk sinemasının kült filmlerinden birisi olan Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu çekildiği yer ve konusuyla bir kez daha gündeme geldi. Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencilerin okulda yaşadıklarını anlatan Hababam Sınıfı Tatilde filmi Halit Akçatepe'nin olmadığı Kemal Sunal'ın da Hababam Sınıfı serisinde oynadığı son filmdir.

HABABAM SINIFI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, 1976 yılında çekimlere başlanıp 1977 yılında yayınlanmıştır. Toplam 78 dakika süren filmin yapımcılığını Arzu Film üstlenmiştir.

Hababam Sınıfında kullanılan okul, aslında Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrıdır. Filmin orman sahnelerinin ise Belgrad Ormanında çekildiği düşünülüyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMDİR?

Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu içerisinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkül ve Şener Şen gibi birçok isim yer alıyor.

Münir Özkul – Kel Mahmut

Kemal Sunal – İnek Şaban

Adile Naşit – Hafize Ana

Şener Şen – Badi Ekrem

Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Sevda Aktolga – Sevda

Ayşen Gruda – Ayşe

Muharrem Gürses – Okul müdürü

Ayben Erman – Sevtap

Teoman Ayık – Öğrenci

Filiz Bozkurt – Filiz

Sevtap Erdemli – Sevtap

Ergin Orbey – Hüseyin Şevki Topuz

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Ertuğrul Bilda – Külyutmaz

Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca

Hayri Karabey – Rıza Hoca

Ali Yalaz – 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

FİLMİN KONUSU NE?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca yı bulur. Mahmut Hoca nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.