Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, hangi yıl çekildi? İşte Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları

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Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan film serisinin ikinci ve en çok hasılat yapan filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. TElevizyon ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşacak olan film hakkında merak edilenler haberimizde...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanan aynı adı taşıyan romanı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'dan uyarlanmıştır. Serinin ilk filminin çok iyi bir başarıya ulaşması sonucunda senarist Sadık Şendil, romandaki sahneleri senaryoya uyarlamaya başlamış ve ardından filme uyarlamıştır.

Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in sahibi olduğu Arzu Film tarafından yapımı üstlenilmiştir. İlk filmin çok fazla ilgi görmesi nedeniyle ilk filmin vizyona girdiği yılda, 1975 yılının Haziran ayında çekilmiştir. Filmin prömiyeri 1975 yılının sonlarına doğru yapılmıştır.

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HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNULARI

Serinin ilk filminde yer alan tüm oyuncular bu filmde de yer almıştır. Başrollerinde Kemal Sunal (İnek Şaban), Tarık Akan (Damat Ferit), Münir Özkul (Kel Mahmut), Adile Naşit (Hafize Ana) ve Halit Akçatepe (Güdük Necmi) yer almıştır. Yardımcı oyuncu olarak ise Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Feridun Şavlı (Domdom Ali), Cem Gürdap (Tulum Hayri), Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir) ve Cengiz Nezir (Bozum Cahit) yer almıştır.

Serinin bu filminde Semra Özdamar, Semra Hoca rolüyle kadroya dahil olup sadece serinin bu filminde oynamıştır. Şener Şen ise beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem rolüyle kadroya dahil olmuştur ve serinin ilk ve son filmleri hariç diğer tüm filmlerinde oynamıştır.

Ayrıca bu film, Tarık Akan'ın oynadığı ikinci ve son Hababam Sınıfı filmidir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı", yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Fakat sınıfın, okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca, sınıfa çok nadir top oynatmaktadır. Ayrıca edebiyat öğretmeninin okuldan ayrılması üzerine, okula Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir.

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Semra Hoca ile ilgili maceralar serinin bu filminde izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatacaktır.

Ferit ve Necmi'nin yazdığı mektupları Semra Hoca'dan geldiğini sanan Şaban, derste mektupta yazdığı üzere Semra Hoca'ya üç kere inek gibi ''mö'' der ve Semra Hoca'dan tokat yer. Bunun üzerine bütün sınıf, Hoca'nın yaptığı sınavda sınav kağıtlarına aşk mektupları yazarlar. Bunu gören Hoca'nın sabrı taşar ve tüm sınıfı disipline verir. Sınıftaki öğrencilerin velilerini konuşma yapmak üzere çağıran Mahmut Hoca, hepsiyle konuşur. Semra Hoca ise suçun öğrencilerde değil, velilerinde olduğunu anlayarak tüm sınıfı affeder.