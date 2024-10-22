'Güzel Aşklar Diyarı'nın 5. bölümünde neler oldu? Hakim Bey'i yıkan ihanet

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Dizinin önceki bölümünde;

Hakim Can'ın Lal ile imalı konuşmasına ilk tepki Cihangir'den geldi. Davranışlarının hesabını sormak için oğlunun peşinden giden Cihangir hiç de beklemediği bir gerçekle yüzleşti:

Gizli kuytu köşelerde neler döndüğünü anlatırsam ikinizi de kapının önüne koyar

Torununu yalnız bırakmak istemeyen Gönül, Cihangir ile Hakim Can arasındaki konuşmayı duydu.

Arhan'ın Cihangir'i gece konağa getiren kişinin Hanzade olduğunu söylemesiyle, parçaları birleştiren Gönül konağın en büyük sırrını öğrendi.

Soluğu torunun yanında alan Gönül'e Hakim Can'ın söyleyecekleri vardı:

Hanzade ile babam birlikteler babaanne... Uzun zamandır hem de...

Dizinin yeni bölümünde;

İş hayatına geri dönmeye karar veren Deniz, Dr. Halil ile görüşmeye gittiğinde; Alacalar'ın hastane yönetimini aradığını öğrendi. Deniz, Dr. Halil'in 'Ben hiçbir meslektaşımı yarı yolda bırakmam' demesiyle derin bir nefes aldı.

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Torunundan duyduklarını hazmetmekte zorlanan Gönül, odasına çağırdığı Hanzade'ye tokat attı.

Hanzade'yi konaktan kovan Gönül, beklemediği bir meydan okuma ile karşı karşıya kaldı.

Oğlunu sevmeyi başarabilseydin, bana gelmezdi...

Gönül, Hanzade'nin Cihangir'den uzak kalması şartı ile susacağını söyledi.

Gönül, Cihangir'i arayarak bağ evine çağırırken, kötü haberi Hanzade verdi: Annen aramızdaki her şeyi biliyor...

Görüşmesi bitip eve dönen Deniz, kayınvalidesine planlarının yaramadığını ve hastanede çalışmaya başlayacağını söyledi. Cemal'in katili bulunduktan sonra İzmir'e gideceklerini söyleyen Deniz, Arhan'ın aile şirketinin başına geçtiğini öğrendi.

Deniz'in ailesi ile buzları eritmek isteyen Hakim, Ünzile ile Sema'yı yemeğe davet etti.

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Gönül'ün tepkisini çabuk atlatan Ünzile, Lal'in konakta kaldığını öğrenince yaşadığı şoku gizleyemedi.

Akşam yemeğinin ardından Gönül, Sema'nın yaptığı hırsızlığı Ünzile'ye anlattı.

Duyduklarına inanamayan Ünzile, faturayı Deniz'e kesti.

Beni o insanların önünde rezil ettin... Bunu Sema'dan beklerdim ama senden beklemezdim

Cihangir'in kendisine sırt çevirmesini hazmedemeyen Hanzade, ona ilişkilerine devam etmeyi teklif etti.

Annesine söz veren Cihangir'in kararı ise netti:

Ben yaşanan her şeyi unuttum, sen de unut

Ablasının gönülü almak için her yolu deneyen Deniz, onu başhekim ile tanıştırmak için hastaneye davet etti.

Oğlunu korumak için evlendirmeye karar veren Gönül, bulduğu gelin adayını konağa davet etti. Bu durum Hanzade'yi çıldırttı.

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Öfkesini Hakim'den çıkaran Hanzade, Alaca Ailesi'nin kendisini hor gördüğünü söyledi.

Şirketin geçmiş dönem kayıtlarını inceleyen Arhan, büyük bir açık yakaladı. Kendisini kurtarmak için suçu Cemal'in üzerine atan Cihangir, kardeşini inandırmayı başaramadı.

Deniz'e yakın olmayı kafasına koyan Tufan, taktik değiştirdi... 'Kaleyi içten fethetmek lazım' diyen Tufan, gözüne Alara'yı kestirdi...

Bütün gün Hanzade'nin söylediklerini düşünen Hakim, evlilik sözleşmesini iptal ettirdi.

Deniz'i çalıştığı hastanede ziyarete giden Ünzile, kardeşinin tanıştırmak istediği kişinin Halil olduğunu görünce şoke oldu. Ünzile kimseye görünmeden otele geri döndü.

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Üzerindeki baskılara dayanamayan Cihangir, sonunda Eşref'in teklifini kabul etti.

Arhan'ın istediği belgeler Hakim'in eline ulaştı. Hakim, Cihangir'in imzaladığı evrakları görünce şoke oldu.

Dizinin final sahnesinde;

Belmondo'dan Cihangir'in biriyle buluşacağını öğrenen Hakim, vakit kaybetmeden bağ evine gitti.

Torunu ile karısını birlikte gören Hakim, bir anda yere yığıldı.

Deniz ve Arhan'ı çağıran Gönül, onlara Cihangir için gelin adayı bulduğunu söyledi...