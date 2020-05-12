Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi oyuncu kadrosu

Orhan Erkal'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet' adlı film, bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz'ün içine atıldığı macerayı ele alıyor. 2018'de vizyona giren film televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte gündem olmaya devam ediyor. Peki, Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin oyuncuları kimdir?

Yapımcılığını TRY Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Emre Mutlu'nun kaleme aldığı, "Gürbüz Hadi Allah'a Emanet" filmi 30 Ağustos 2018'de tüm Türkiye'de vizyona girdi. Filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Emre Mutlu, Hakan Bulut, Arzu Oruç gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu ise şöyle;

Gürbüz, geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamaktadır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz, sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından muzdariptir. Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz'e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Ferhat, Gürbüz'ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin'e göndermesini önerir. Gürbüz, Aylin'in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir. Fakat kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır.