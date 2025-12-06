Gurbet ellerde hamallık da yaptı garsonluk da... O şimdi bütün dünyanın şapka çıkardığı bir yıldız!

Haberin Devamı

Geçmişte bambaşka işler yaptıktan sonra adını duyuranlar çoğunlukta bir başka deyişle. İşte bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız şimdi size.

Aslında lise yıllarında oyunculuğa merak sardı. Hatta özel okulda bile okudu. Ama yine de gerektiğinde harçlığını çıkarmak için garsonluk ve hamallık dahil çeşitli işlerde bile çalıştı.

Sonra oyunculuğa adım attı. Aslına bakılırsa birçok ünlü oyuncu önce ülkede adını duyurup sonra dünyaya açılır. Ama onun durumu biraz farklı oldu. Türkiye ile birlikte hatta belki de daha önce İngiltere'de tanındı.

Bugün Hollywood'un en ünlü yıldızlarıyla aynı projede çalışıyor. Uluslararası alanda ödüller kazanıyor. Şu sıralarda da yeni filmiyle ortalığı kasıp kavuruyor.

YENİ FİLMİYLE SİNEMA SALONLARINI KASIP KAVURUYOR

Büyük olasılıkla deneyimli oyuncu Haluk Bilginer'den söz ettiğimizi herkes anladı.

Bilginer, şu sıralarda son dönemin öne çıkan oyuncularından biri olan Feyyaz Yiğit ile birlikte kamera karşısına geçtiği Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana adlı filmle seyircisiyle buluşuyor.

2011 yapımı Fransız filmi Intouchables'ın uyarlaması olan filmin yönetmeni ise Mert Baykal. Filmin gösterime girdiği 14 Kasım haftasında yarım milyon seyirciye ulaştığını da not düşelim.

Sonra da bu filmle oyunculuğunu konuşturan, genç kuşaklara bir anlamda ders veren Bilginer'in bugünlere nasıl geldiğini bir hatırlayalım.

İZMİR'DE DOĞAN ÜNLÜLERDEN

Tam adıyla Nihat Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954'te İzmir'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini orada İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı.

Aslında daha lise yıllarında oyunculuğa merak sarmıştı. Bu arada Cahit Gürkan'dan da oyunculuk dersleri aldı.

Liseler arasında düzenlenen bir tiyatro yarışmasında dikkat çekti. Jüride yer alan Ragıp Haykır'ın davetiyle bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu oldu.

Tabii hayatının mesleğini çoktan seçmişti o sırada. Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğrenim gören Bilginer, bu kez profesyonel oyuncu olarak Devlet Tiyatrosu'nun kapısından girdi.

İNGİLTERE'NİN EN ÜNLÜ DİZİSİNDE OYNADI

1977 yılında Londra yolu göründü Bilginer'e... Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde öğrenim gördü.

1980'den başlayarak 1993 yılına kadar da İngiltere'de TV dizilerinde kamera karşısına geçti.

Bilginer, o dönemde Türkiye'den önce İngiltere'de tanındı. Ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri olan Eastenders'ta kamera karşısına geçti. Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ünlendi.

Bu arada İngiltere'de başka birçok TV dizisinin yanı sıra tiyatro oyunlarında da rol aldı.

İşte o dönemde yani gurbette okurken harçlığını çıkarmak için tezgahtarlık, garsonluk, hamallık gibi işler yaptı.

Bilginer, İngiltere'nin en ünlü dizilerinden Eastenders'ta Kıbrıslı Mehmet Osman karakterine hayat verdi.





Haluk Bilginer, Mira Nair'in The Reluctant Fundamentalist adlı filminde de rol aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ VE HIZLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Haluk Bilginer, İngiltere'deki kariyerini bu şekilde inşa ettikten sonra Türkiye'ye döndü. Füruzan'ın eserinden uyarlanan Gecenin Öteki Yüzü adlı dizide rol almak için Türkiye'ye döndü.

Ama yurt dışı serüveni bununla bitmedi. 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay ile birlikte Genç Indiana Jones: Çöl Fedaileri adlı ABD yapımı televizyon dizisinde rol aldı.

Çalışmalarına bundan sonra ağırlıklı olarak Türkiye'de devam etti Bilginer. Zuhal Olcay ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu.

Bu arada 1993 ile 94 arasında Sıcağı Sıcağına adlı bir reality şovda sunuculuk yaptı.

EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Türkiye'de sinema kariyerine 1987'de "Kara Sevdalı Bulut" filmiyle başlayan usta oyuncu, aralarında "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Masumiyet" ile "Filler ve Çimen", "Neredesin Firuze", "Hırsız Var", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" ile "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "New York'ta Beş Minare"nin bulunduğu birçok filmi sığdırdı Bilginer.

Nuri Bilge Ceylan'ın "2014 Cannes Film Festivali"nden "Altın Palmiye Ödülü" ile dönen "Kış Uykusu" filminde de başrol oynayan Bilginer, bu şekilde bir kez daha uluslararası piyasaya selam göndermiş oldu.

Bilginer, 2021 yılında rol aldığı Şahsiyet adlı yapımdaki performansıyla Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Oyuncu, geçen yılın en iddialı yapımlarından biri olan ve ünlü soprano Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde de Angelina Jolie ile birlikte kamera karşısına geçti. Filmde, Callas'ın büyük aşkı Aristotle Onassis'i canlandırdı.





Haluk Bilginer, ilk evliliğini 1992 ile 2004 arasında Zuhal Olcay ile yaptı.





Ardından ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile evlendi. 2006 ile 2012 arasında süren bu evlilikten Nazlı adında 19 yaşında bir kızı var.