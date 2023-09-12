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Gupse Özay’dan Lohusa komedisi

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#Lohusa#Gupse Özay#Eltilerin Savaşı
Gupse Özay’dan Lohusa komedisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 11:00

“Eltilerin Savaşı”, “Görümce”, “Deliha” gibi komedi yapımlarıyla gişede büyük başarılara imza atan oyuncu ve senarist Gupse Özay yeni filminin çalışmalarına başladığını duyurdu.

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Geçen sene kızı Jan Asya’yı kucağına alan Özay bu kez “Lohusa” adlı bir komedi filmine imza atacak.

Ünlü oyuncu yeni filminde bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü, kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak esprili bir şeklide anlatacak.

Gupse Özay’dan Lohusa komedisi

Gupse Özay, ebeveynliğin ilk aylarına dair bu eğlenceli komedide, her ailenin kendinden izler görebileceği anları beyazperdeye taşıyacak.

Özay, ekim ayının ilk günlerinde sete girecek. Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği yapımcılığını ise Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı “Lohusa”nın cast çalışmaları devam ediyor.

 

 

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#Lohusa#Gupse Özay#Eltilerin Savaşı

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