Gupse Özay’dan Lohusa komedisi

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Geçen sene kızı Jan Asya’yı kucağına alan Özay bu kez “Lohusa” adlı bir komedi filmine imza atacak.

Ünlü oyuncu yeni filminde bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü, kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak esprili bir şeklide anlatacak.

Gupse Özay, ebeveynliğin ilk aylarına dair bu eğlenceli komedide, her ailenin kendinden izler görebileceği anları beyazperdeye taşıyacak.

Özay, ekim ayının ilk günlerinde sete girecek. Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği yapımcılığını ise Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı “Lohusa”nın cast çalışmaları devam ediyor.