Gündüz Alp ne zaman ve hangi tarihte öldü? Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Alp kimdir?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin ele alındığı Kuruluş Osman'ın ekranlara gelen bölümünde Gündüz Alp karakteri yaralandı.Gündüz Alp'in ölümle karşı karşıya gelmesiyle Gündüz Bey ölecek mi sorusu akıllara geldi. İzleyenler son bölümle beraber Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu Gündüz Alp'in tarihi hayatını sorgulamaya başladı. Peki, Gündüz Alp nasıl ve ne zaman öldü? İşte, merak edilenler.

GÜNDÜZ ALP NE ZAMAN ÖLDÜ?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.