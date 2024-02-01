Gündem İnci Taneleri

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Kadroya dahil oldu

İlk bölümüyle Türkiye’yi ekran başına kilitleyen “İnci Taneleri”nin güçlü kadrosuna Rıza Kocaoğlu da dahil oldu.

Ünlü oyuncu, dizinin ikinci bölüm fragmanındaki görüntüsüyle izleyiciyi heyecanlandırdı. İkinci bölüm, bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek.

Harika bir eser





Belçim Bilgin, önceki gece Gayrettepe’deki Çal İstanbul adlı mekânda doğum gününü kutladı. Oyuncuya eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın imzasını taşıyan “İnci Taneleri” dizisini nasıl bulduğu soruldu. Bilgin, “Harika bir eser. Bayıldım ben diziye. Bütün karakterler ve cast harika” dedi.



Bilgin, pavyonlarla ilgili eleştirilere de yanıt verdi: “Hiç bilmediğimiz ama hep hayatımızda olan bir yer pavyon. Dizi, oradaki kadınların hikâyesini anlatıyor. O hikâyelerle empati kurmamızın hiçbir sakıncası olmadığını düşünüyorum.”

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Yılmaz Erdoğan’ı özlemişiz





“İyi Bir Aile Değiliz” filminin galasına katılan Gülse Birsel, “İnci Taneleri” dizisi hakkında konuştu: “Çok güzel yazılmış bir dizi. Ben çok beğendim ve izleyeceğim, aşırı merak ediyorum. Yılmaz Erdoğan’ın kalemini de, oyunculuğunu da özlemişiz. Dizi, ilk bölümüyle de harika bir reyting almış.”

Yalan Dünya’da da pavyonu işledik





“İyi Bir Aile Değiliz” filminin galasına görüntülenen İrem Sak’a “İnci Taneleri” ile gündeme gelen pavyon konusu soruldu. Oyuncu şöyle konuştu: “Pavyon hep vardı. Biz ‘Yalan Dünya’ dizimizde de işlemiştik bu konuyu ama komediydi o. Ülke değişti, yorumlar ve tepkiler de değişti şimdi. Dizilerde her konu işlenebilir. Kötü insanları, katilleri veya bir pavyon çalışanını işlemek çok doğal. İnsanlar beğenmedikleri şeyleri izlemeyebilir ama bir işi yaralamasınlar.”

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Sürekli dram mı yaşamak zorundayız?





Seda Bakan önceki gün Etiler’de görüntülendi. “İnci Taneleri” için “Çok ses getirdi dizi. Ben de çok merak ediyorum, ilk fırsatta izleyeceğim” diyen oyuncu, pavyon tartışmalarına da değindi: “Herkese saygı göstermemiz gerekiyor. Dans kursları açıldıysa herkes dans etsin, rahatlasınlar. Ne yani sürekli dram mı yaşamak zorundayız?”