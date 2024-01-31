'İnci Taneleri'nde Kubilay Aka’nın hikâyesi başlıyor

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Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölüm tanıtımları merak uyandırdı.

Yapımın başrolleri arasında yer alan genç ve başarılı oyuncu Kubilay Aka, ikinci bölümle birlikte seyircinin karşısına çıkacak.

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı ‘Azem’in hayata tutunma hikâyesini konu alan dizide Kubilay Aka, ‘Cihan’ karakterine hayat verecek.

BKM yapımı dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan da yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan’dan ‘İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.