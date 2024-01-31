×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

'İnci Taneleri'nde Kubilay Aka’nın hikâyesi başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kubilay Aka#Yılmaz Erdoğan
İnci Tanelerinde Kubilay Aka’nın hikâyesi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 07:51

KANAL D’nin sevilen dizisi ‘İnci Taneleri’, ekrana gelen ilk bölümüyle tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi.

Haberin Devamı

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölüm tanıtımları merak uyandırdı.

Yapımın başrolleri arasında yer alan genç ve başarılı oyuncu Kubilay Aka, ikinci bölümle birlikte seyircinin karşısına çıkacak.

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı ‘Azem’in hayata tutunma hikâyesini konu alan dizide Kubilay Aka, ‘Cihan’ karakterine hayat verecek.

BKM yapımı dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan da yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan’dan ‘İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

Gözden Kaçmasınİnci Taneleri seyirci ile buluştu... Sosyal medya Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlüyü konuştu'İnci Taneleri' seyirci ile buluştu... Sosyal medya Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'yü konuştu Haberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİnci Taneleri’ Youtube’da 17 Saatte 2 milyon izlenmeyi geçti'İnci Taneleri’ Youtube’da 17 Saatte 2 milyon izlenmeyi geçti!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Kubilay Aka#Yılmaz Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!