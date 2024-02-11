Gülsin Onay: Genç nesil yetenekli

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Ünlü piyanist, 2004 yılında yolculuğuna başlayan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve genç yetenekler hakkında şunları söyledi:

“20 sene önceydi, Eren Levendoğlu bir proje ile bana geldi.Piyano festivali olarak başladı. Daha sonra uluslararası müzik festivaline dönüştü. Dünya çapında sanatçılar geliyor. Bir hafta, on gün kalıyorlar. Usta müzisyenler ve genç yetenekler bir araya geliyor. Öğrenciler için büyük bir şans. Müzikle uğraşan gençler çok saygılı oluyorlar. Bestecilere öyle bir hayranlık besliyorlar ki bu onlara çok şey katıyor. Genç nesilde çok önemli yeteneklerimiz var. Yurtdışında önemli senfonilere kabul ediliyorlar. Öğrencilerime ilk öğüdüm; konsantre olmaları ve odaklanmaları yönünde oluyor.”