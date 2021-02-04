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GeriTelevizyon Gülnihal Demir kimdir? Verdiği kilolarla gündeme gelen Gülnihal Demir'in eski hali
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Televizyon
Haber Giriş: 04.02.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Gülnihal Demir kimdir? Verdiği kilolarla gündeme gelen Gülnihal Demir'in eski hali

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Gülnihal Demir kimdir? Verdiği kilolarla gündeme gelen Gülnihal Demir'in eski hali
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Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Gülnihal Demir, katıldığı programlarla gündeme geliyor. Mide ameliyatı olan Gülnihal Demir, verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Peki, Gülnihal Demir kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Gülnihal Demir, 1 Ocak 1953 tarihinde Muğla’da dünyaya geldi. Özel bir bankadan 50 yaşında emekli olduktan sonra oyunculuğa başladı. 'Dondurmam Gaymak', 'Mandıra Filozofu', 'Deliha' filmleriyle 'Çocuklar Duymasın', 'Zengin Kız Fakir Oğlan' gibi dizilerde aldığı rollerle ün kazanan Gülnihal Demir, 62 yaşında mide ameliyatı olmuş, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Gülnihal Demir kimdir Verdiği kilolarla gündeme gelen Gülnihal Demirin eski hali

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