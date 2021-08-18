Güldür Güldür Show'a yeni isim... Toygan Avanoğlu kimdir?

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9. sezon hazırlıklarına başlayan ekip sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.

Sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimlerden. Toygan Avanoğlu geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat başlayan ekip çok yakında çekimlere başlayacak.

Toygan Avanoğlu Hakkında

Toygan Avanoğlu 19 Ocak 1979 tarihinde dünyaya geldi.. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

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