Güldür Güldür Show Feridun (Giray Altınok) kimdir?

DEMET ATAHANLI “NEGiray Altınok, 1 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. 36 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında gösterime giren Tut Sözünü filminin senaristliğini yaptı, bu filmde ayrıca rol aldı. 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan Buyur Burdan Bak isimli televizyon programıyla tanındı. 100, Buyur Bi’De Burdan Bak, Siz Tek Ben Hepiniz, İnsandan Kaçan, Yoruyorsunuz Bizi… Aferin Size! ve Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyunlarında sahnede alan, yazarlık yapan Giray Altınok Aykut Enişte isimli sinema filminin senaryosunu Cem Gelinoğlu'yla birlikte yazdı. 7 yıldır beraberlik yaşadığı meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılının eylül ayında nikah masasına oturdu.