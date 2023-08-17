GÃ¼lden KarabÃ¶cek Ã§orbacÄ±da sahne aldÄ±

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80'li yÄ±llarÄ±n efsane isimlerinden GÃ¼lden KarabÃ¶cek, bir Ã§orbacÄ±da sahne aldÄ±.KarabÃ¶cek'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada yayÄ±nlandÄ±.

69 yaÅŸÄ±ndaki usta sanatÃ§Ä± programÄ± boyunca dillere destan olan ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirdi.

Ä°LK PLAK 14 YAÅžINDA

1963 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen GÃ¼lden KarabÃ¶cek, arabesk ve fantezi mÃ¼ziÄŸin ilk isimlerinden olup mÃ¼zik kariyeri boyunca pek Ã§ok tarzÄ± denemiÅŸ ancak asÄ±l Ã¼nÃ¼nÃ¼ fantezi ÅŸeklinde tanÄ±mlanan kendine Ã¶zgÃ¼ arabesk ÅŸarkÄ±larÄ±ndan kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Orijinal adÄ± Saniye GÃ¼lden GÃ¶ktÃ¼rk olan sanatÃ§Ä±, ilk ve orta Ã¶ÄŸrenimini Ankara'da tamamladÄ±ktan sonra, Ankara Radyosu'nda YaÅŸar AydaÅŸ'tan ÅŸan, nota ve solfej eÄŸitimi aldÄ±.

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Ankara'dan ailesi ile birlikte Ä°stanbul'a gelerek ilk plaÄŸÄ±nÄ± 14-15 yaÅŸlarÄ±nda PathÃ© adlÄ± firma hesabÄ±na doldurdu:

"YazÄ±lanlar Gelir BaÅŸa & Garip KaldÄ±m" 45'liÄŸi. Bu plakta KarabÃ¶cek'e Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Orhan Gencebay baÄŸlamasÄ±yla eÅŸlik etti. Ä°lk iki plaÄŸÄ±nÄ± GÃ¼lden GÃ¶ktÃ¼rk adÄ±yla Ã§Ä±kartan sanatÃ§Ä±, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aile iÃ§i gerilim sebebiyle dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ starÄ± ablasÄ± NeÅŸe KarabÃ¶cek'in takma soyadÄ±nÄ± 1972 yÄ±lÄ±nda mahkeme kanalÄ± ile alarak resmileÅŸtirdi.

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70'li yÄ±llarda Anadolu Pop Folk olarak adlandÄ±rÄ±lan tÃ¼rkÃ¼ler seslendiren GÃ¼lden KarabÃ¶cek, o dÃ¶nem ayrÄ±ca "YaralÄ± Kalp", "Anca Beraber Kanca Beraber", "Taka Taka", "Dur BÄ±rakma Beni" gibi aranjmanlarÄ± baÅŸarÄ±yla seslendirdi. "Non Ce N'est Pas Fini" nin TÃ¼rkÃ§e sÃ¶zlÃ¼sÃ¼ Dur BÄ±rakma Beni[2] adlÄ± ÅŸarkÄ±da GÃ¼lden KarabÃ¶cek'e vokalde NilÃ¼fer ve FÃ¼sun Ã–nal eÅŸlik eder. GÃ¼lden KarabÃ¶cek, o dÃ¶nem Onno TunÃ§, Norayr Demirci, Esin Engin, SÃ¼heyl Denizci OrkestrasÄ± gibi baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼zisyenlerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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GÃ¼lden KarabÃ¶cek, 70'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda AÅŸÄ±k Veysel, AÅŸÄ±k Mahzuni Åžerif, NeÅŸet ErtaÅŸ, AÅŸÄ±k Nesimi Ã‡imen, AÅŸÄ±k MevlÃ¼t Ä°hsani gibi ozanlarÄ±n eserlerini baÅŸarÄ±yla seslendirir. Arif SaÄŸ, Selahattin BÃ¶lÃ¼k, YÃ¼cel PaÅŸmakÃ§Ä±, Bedir Ã‡aÄŸlayan gibi TÃ¼rk Halk MÃ¼ziÄŸi'nin duayenleriye Ã§alÄ±ÅŸan GÃ¼lden KarabÃ¶cek bu dÃ¶nemde AÅŸÄ±k Veysel'den "Derdimi DÃ¶kersem Derin Dereye", AÅŸÄ±k Mahzuni Åžerif'ten "Mehmet Emmi", "DumanlÄ± DumanlÄ±", "Nem KaldÄ±", "Dokunma Keyfine Yalan DÃ¼nyanÄ±n", "Ä°ÅŸte Gidiyorum Ã‡eÅŸm-i SiyahÄ±m ve "YalancÄ±sÄ±n", Sabahattin Ali'den "AldÄ±rma GÃ¶nÃ¼l", Ali Ercan'dan "Adaletin Bu mu DÃ¼nya", NeÅŸet ErtaÅŸ'tan "GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ±" ve "SarmaÅŸÄ±k GÃ¼llere DolandÄ±m", AÅŸÄ±k MevlÃ¼t Ä°hsani'den "Oy Beni Beni" ve "Oy Bende Yare Bende", Selahattin BÃ¶lÃ¼k'ten "Gel Bari Bari", Pir Sultan Abdal'dan "Dostum Dostum", AÅŸÄ±k Ali Ä°zzet Ã–zkan'dan "Åžu SazÄ±ma Bir DÃ¼zen Ver" gibi eserleri seslendirdi.

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