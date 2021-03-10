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Televizyon
Haber Giriş: 10.03.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Gülben Ergen Radyo D’de müziğini anlatacak

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Gülben Ergen Radyo D’de müziğini anlatacak

RADYO D’nin sunuculuğunu Hilal Özgani’nin üstlendiği “Popüler D” programına müzik dünyasının tanınmış isimleri konuk olmaya devam ediyor.

Yeni albümü “Seni Kırmışlar”la adından söz ettiren Gülben Ergen, yarın “Popüler D” programında sevenleriyle buluşacak. Ünlü şarkıcı, hakkında merak edilenlerin yanı sıra yeni albümü ve müzik dünyasına dair düşüncelerini Radyo D dinleyicilerine anlatacak. Hilal Özgani ile “Popüler D” yarın saat 15.00’te Radyo D’de. Radyo D, 104 frekansı ve www.radyod.com’da dinlenebiliyor.

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