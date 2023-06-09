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Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Güncelleme Tarihi:

#Camdaki Kız#Camdaki Kız 81. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 00:37

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Hayri tarafından aylardır kandırıldığını öğrenen Laz Kızı sevdiği adamın karşısına bu kez intikamını almak için çıktı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Laz Kızı'na kavuşmak için büyük aşkını hayatından çıkarmaya karar veren Hayri, akşam yemeği için Nalan ile sözleşti.

Duyacaklarından habersiz Hayri için sofra hazırlayan Nalan, heyecanla beklemeye başladı.

Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Uzun süre Nalan'ın karşısında konuşmakta zorlanan Hayri ise gerçekleri bir çırpıda anlatıverdi:

Ben başkasına aşık oldum. Bu sefer çok fena tutuldum. Biz seninle her şeyden önce iyi iki arkadaşız. Yine görüşürüz. Yine konuşuruz. Ben arayana kadar beni arama, mesaj atma. Beni darlama. Bu kız biraz tehlikeli. Yine görüşürüz ama o kadar sık gelemem...

Hayri uğruna sahip olduğu her şeyden vazgeçen Nalan, duyduklarından sonra sinir krizi geçirdi.

Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Terk edilmiş olmayı hazmedemeyen Nalan, kendisini dış dünyaya kapattı.

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Laz Kızı ile yeni bir hayatın planlarını kuran Hayri, Nalan'ı ise söylediği yalanlarla elinde tutmaya çalıştı.

Billur'un baskıları sonucu Nalan'ı psikologa götürmeye karar veren Hayri'nin ikna çabaları sonuç verdi.

Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Laz kızı hayallerini Sude ile paylaştı. Kerim'in evindeki eşyalarını tek tek toplayan Laz Kızı, Hayri'nin çark etmesi durumunda kendisinden korkması gerektiğini söyledi.

Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Dünyadaki en tehlikeli insan kayabedecek hiçbir şeyi kalmayan insandır...

Mide bulantıları yaşayan ve doktora giden Billur, müjdeli haberi kahvaltı masasında aldı. 'Bebek' haberi evi bayram yerine çevirdi.

BİLLUR HAMİLE

Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Sedat, psikiyatri kliniğinden çıkarken Nalan ve Hayri'yi gördü. Geçen zamana rağmen bir türlü Nalan'ı unutamayan Sedat, onun halini görünce tedirgin oldu.

SEDAT, NALAN'IN HALİNE ÜZÜLDÜ

Sen ne yaptın bu kıza, nasıl bu hale getirdin?

Laz Kızı, Hayri'den boşanması için Türkan'a baskı yapmaya devam etti.

Klinik dönüşü Türkan ve Billur'u karşısında gören Nalan bebek haberini duyunca mutlu oldu.

Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

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Hayri kusursuz bir plan yaptığını düşünerek Laz Kızı için kurduğu hayalleri Murat ile paylaştı. Nalan'ı ise yakasından düşmesi gereken biri olarak görmeye başladı.

Nalan'ın Allah yardımcısı olsun. Ben kendi hayatıma bakacağım... O da yakamdan düşer herhalde

Nalan, evde Hafiş ile baş başa kalınca klinikte yaşadıklarını anlattı. Annesinin Hayri ile ilgili söylediklerini de uzun uzun düşündü.

Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Annem her söylediğinde doğru söylediğini ben hep bildim. Bildim de yine de gittim be... Ben mutlu olmak isterim, kendi bildiğim yoldan yürümek isterim, huzurlu olacağım yerde durmak isterim...

Kendisini Nalan'ı düşünmekten alıkoyamayan Billur, arkadaşının yaşadıklarını Muzo ile paylaştı. İkilinin konuşmalarına şahit olan Sedat, Nalan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için harekete geçti.

SEDAT, NALAN'A OLANLARI ÖĞRENDİ

Kerim, eşyalarını toplayıp evden ayrılmak için hazırlanan Laz Kızı'nı son anda yakaladı. İkilinin hesaplaşması kötü bitti.

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Bitti... Bu sondu... Artık ben de güleceğim... Çocukluğumda gülmediğim kadar güleceğim

Yıllar önce Nalan ile evlenebilmek için Türkan'dan boşanan Hayri, Laz Kızı'na söylediği yalanı devam ettirebilmek adına bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu.

HAYRİ VE TÜRKAN LAZ KIZI'NIN KISKACINDA

Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Nalan hakkında duyduklarından sonra endişeye kapılan Rafet Bey, eski gelinini evinde ziyaret etti.

Baba-kız birbirlerine olan sevgi ve özlemlerini bir kez daha dile getirdi.

Bana anlatmak istediğin bir sorunun var mı kızım? Ben senin babanım. Buna bir çözü bulurum. Bulamazsam gerekirse yeri yerinden oynatırım...

Hayri, yeni hayatına başlamadan önce Nalan'a veda etti ve ondan af diledi.

'BEN BU HAYATTA EN ÇOK SENİ SEVDİM'

Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Artık seni görmeye gelemem. Sen de beni arama. Bana kızma Nalan olur mu? Beni affet

Hayal kırıklığını anlatmaya çalışan Nalan, duyduğu kızgınlıktan da bahsetti. Her şeye kendisinin sebep olduğunu söyleyen Nalan "Ben bu hayatta en çok seni sevdim" dedi.

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Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Hayri'nin boşanma oyununa inanmayan Laz Kızı, avukat arkadaşından yardım istedi. Sonuç Laz Kızını çıldırttı.

İki sene önce boşanmışlar

Kandırılmış olmayı hazmedemeyen Laz Kızı, Hayri'yi arayarak Türkan'dan helallik almak istediğini söyledi.

Kendisini bekleyen sondan habersiz olan Hayri, bu teklifi geri çevirmedi.

Kimse kırdığı yerden kırılmadan can veremezmiş...

Hayri önce kızlarıyla sonra da Türkan ile vedalaştı. Onlara uygun bir dille artık aynı evde yaşayamayacaklarını anlatan Hayri, çocuklarının annesinden helallik istedi.

HAYRİ, TÜRKAN İLE VEDALAŞTI

Dizinin final sahnesinde;

Laz Kızı, hesaplaşmak için Türkan'ın evinin kapısına geldi. Eşyalarını alıp evden ayrılan Hayri, beklemediği anda Laz Kızı'nın kalbine sapladığı bıçakla yere yığıldı.

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Gözyaşları sel oldu: Hepiniz hakkınızı helal edin

Sevdiği adamı gözünü kırpmadan öldüren Laz Kızı, emniyete giderek teslim oldu.

SOSYAL MEDYA CAMDAKİ KIZ'I KONUŞTU

CAMDAKİ KIZ'ın son bölümü sosyal medyayı salladı. Dizi #camdakikız ve #hayri hashtag'leri ile TT listesinde yer aldı.

* Ah be Nalan annenden görmediğin sevgiyi ilgiyi Hayri'den gördün,oda seni terkedince kayboldun

* İnsan ,insanda ziyan olurmuş...

* Doktora giderken giydikleri kıyafetler kitaptakiyle aynı. Nalan siyahlar içinde, Hayri takım elbiseli/bordo kabanıyla.

* Burcu ve Cihangir Nalan ile Hayri'yi oynamıyor yaşıyorlar ikisinin de oyunculuğu muhteşem

* Seni çok seviyoruz Cihangir Ceyhan iyi ki sen Hayri'yi oynamışsın, başkası olmazdı zaten.

* Bu hikayede yanan hep kadınlar oldu Laz Kızı'na da çok üzüldüm.

* Linçlemeyecekseniz ben galiba Hayri öldü diye ağlayacağım...

 

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 81. Bölüm#Kanal D

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