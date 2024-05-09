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Gözaltına alınmıştı... Şarkıcı Kalben'den açıklama geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Kalben#Cihangir#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 16:01

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben’den ilk açıklama!

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İstanbul Cihangir'de dün sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı Kalben gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Emniyette verdiği ifadede sadece içici olduğunu belirten Kalben, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı aldı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kalben, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle serbest bırakıldı.

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Yaşanan gelişmelerinden ardından Kalben sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi;

"Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım... Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum."

 

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#Kalben#Cihangir#Gözaltı

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