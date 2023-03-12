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Gösterişli bir işe imza attık

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#James Cameron#Avatar: Suyun Yolu#Sam Worthington
Gösterişli bir işe imza attık
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 09:58

“Titanik”, “Terminatör” gibi başarılı filmlerin yönetmenliğini üstlenen James Cameron, 2009 yılında “Avatar”ı seyirciyle buluşturdu. Yapım, büyük bir kitle tarafından beğenildi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu kırmayı başardı. 67. Altın Küre Ödülleri’nde “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” kategorilerinde ödüle layık görülen “Avatar”, 82. Akademi Ödülleri’nde “Sanat Yönetimi”, “Görüntü Yönetmeni” ve “Görsel Efekt” dallarında 3 Oscar kazandı...

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Dört filmlik seri için 20th Centruy Fox ile anlaşma imzalayan James Cameron, ikinci filmi “Avatar: Suyun Yolu”nu (Avatar: The Way of Water) geçen aralık ayında seyirciyle buluşturdu. Kullanılan görsel efektler ve serinin devam hikâyesi, gösterime girdiği günden itibaren beğenildi ve tekrar viral olmayı başardı. Ünlü yönetmen James Cameron ile filmin başarılı oyuncuları Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington ve Stephen Lang, Kelebek için Barbaros Tapan’ın sorularını yanıtladı.

◊ James Cameron, “Avatar: Suyun Yolu” filminin yapım sürecinden bahsedebilir misiniz?

- James Cameron: Süreç muhteşemdi. Filmde kullandığımız Weta digital, VFX görsel efektler olağanüstüydü. Filmi beyazperdede izledikten sonra ne kadar gösterişli bir işe imza attığımızı bir kez daha anladım. Odysseia destanı gibi bir şey oldu. Herkes uzun zamandır bu filmi bekliyordu...

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◊ Sizin de belirttiğiniz gibi, büyük bir kitle devam filmi için oldukça heyecanlıydı...

- James Cameron: Herkesin uzun zamandır beklediğini biliyorum. Sonunda ikinci filmi bitirdiğimiz için biz de çok heyecanlıydık. İkinci filmi çekerken, ilk film “Avatar”ı da sinema salonlarında hiç görme fırsatı bulamamış olanlar için yeniden düzenledik. Böylelikle insanlara hikâyeyi, dünyayı bir kez daha hatırlatmak istedik.

Gösterişli bir işe imza attık


COVID İLE BİRLİKTE
SEVGİ VE AİLENİN
ÖNEMİNİ ÖĞRENDİK

◊ Sam ve Zoe, devam filminde karakterleriniz ebeveyn oldu... İlk filmin ardından geçen sürede siz de gerçek hayatta çocuk sahibi oldunuz... Anne babayı oynamak nasıl bir duygu?

- Sam Worthington: Bence tüm film, bir aileyi ve tanıdık bir aşkı korumayı konu alıyor... Hepimiz Covid’den geçtik, bu süreçte sevgi ve ailemizle birlikte olmanın her şeyden önemli olduğunu anladık. Tüm bu durumun savaşmaya değer olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünceyi filme de koyduk.

Zoe, peki siz neler düşünüyorsunuz?

- Zoe Saldana: Jake Sully ve Neytiri arasındaki bu güzel ilişkiye James’in ne yaptığını görmek çok güzel ve çok özeldi. Birinci bölümü bitirdiğimizde Jake Sully ve Neytiri, birbirlerini seçtiler ve birlikte savaştılar. Bu bağın devam etmesi, onların bir aile olarak büyüyecekleri anlamına geliyordu. Bir aileleri olacaktı. Harikaydı.

Gösterişli bir işe imza attık


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‘Avatar’da olmak onur
ve heyecan vericiydi
■ Stephen, “Avatar”da canlandırdığınız karakter ölmüştü. Devam filminin bir parçası olmak için geri döneceğinizi öğrendiğinizde nasıl hissettiniz?
- Stephen Lang: Şok oldum, heyecanlandım ve inanılmaz derecede sevindim... Ayrıca bu ekiple, hem kamera önünde hem de kamera arkasında yeniden bir araya gelmek; ne büyük bir onur, ne büyük bir heyecan...
■ Sigourney, “Avatar” ailesinde olmak nasıl hissettirdi size?
- Sigourney Weaver: Ben aileden biriyim ve bu sahip olmayı umabileceğim en harika maceralardan biri oldu. Gerçekten onur ve heyecan vericiydi.

 

 

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#James Cameron#Avatar: Suyun Yolu#Sam Worthington

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