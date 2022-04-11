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Görümce filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Görümce filmine dair detaylar

#Görümce#Film
Görümce filminin konusu ne, oyuncuları kimler İşte Görümce filmine dair detaylar

Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği "Görümce" filmi 2017'de vizyona girmişti. O tarihten bu yana zaman zaman TV ekranlarında gösterime giren filmin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Görümce filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

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Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler de rol almıştı. İşte, Görümce filmine dair detaylar...

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.

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#Görümce#Film

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