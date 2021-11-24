Golyat nedir? Yalnız Kurt dizisinde geçen Golyat hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Pek çok farklı toplum ve dinde adı geçen Golyat, Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat, MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.



Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir.



Câlût'un boyu

Câlût'un boyu tarih boyunca çeşitli yazar ve çevirmenler tarafından gitgide büyütülmekle birlikte; eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'nda, 1. yüzyıl tarihçilerinden Josephus'un kayıtlarında ve 4. yüzyıl Septuaginta'sında (Yunanca Eski Ahit) "4 dirsek (kübit) ve bir karış (span)" olarak verilir.