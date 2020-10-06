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Televizyon
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Gökhan Yavuz dönem dizisine hazırlanıyor

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Gökhan Yavuz dönem dizisine hazırlanıyor
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“Hercai” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Gökhan Yavuz, yapımcıların radarına girdi.

Birçok dönem dizisi için teklif alan Yavuz, henüz kararını vermemiş olmasına rağmen hazırlıklara start verdi. Oyuncu, Gebze’deki Kayı Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Spor Kulübü’nde okçuluk, binicilik ve kılıç kullanma eğitimleri almaya başladı. Ünlülerin hocası Alp Kayserili ile çalışan Gökhan Yavuz, maharetlerini yer alacağı yeni projede sergileyecek.

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