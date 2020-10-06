Gökhan Yavuz dönem dizisine hazırlanıyor

Birçok dönem dizisi için teklif alan Yavuz, henüz kararını vermemiş olmasına rağmen hazırlıklara start verdi. Oyuncu, Gebze’deki Kayı Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Spor Kulübü’nde okçuluk, binicilik ve kılıç kullanma eğitimleri almaya başladı. Ünlülerin hocası Alp Kayserili ile çalışan Gökhan Yavuz, maharetlerini yer alacağı yeni projede sergileyecek.