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Gökhan Güney'den gelininin iddiaları sert cevap

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#Gökhan Güney#Selim Güney#Ece Güney
Gökhan Güneyden gelininin iddiaları sert cevap
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 12:16

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile dünyaevine giren Ece Güney, 2014 yılında mide kanseri nedeniyle eşinin vefatının ardından kayınpederiyle karşı karşıya geldi. Ece Güney, kendisine kalacak sekiz dairenin Gökhan Güney tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

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Ece Güney, Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile 2012 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kanser tedavisi gören Selim Güney, 2014'te, 40 yaşında hayatını kaybetmişti. Ece Güney, kayınpederi Gökhan Güney'i, eşinden kendisine kalacak sekiz dairenin üzerine konmakla suçladı.

Gökhan Güneyden gelininin iddiaları sert cevap


Ünlü sanatçı bu iddialar üzerine bir açıklama yaptı:

Kamuoyunun Bilgisine
Son günlerde, bir televizyon programına katılan Ece Hanım, asılsız söylemleriyle beni ve ailemi hedef almıştır. İtibar sarsıcı bu söylemlere karşılık pek çok kanal, yayına katılmamı ve anlatılanlara cevap vermemi beklemektedir. Ancak bu kişinin programda bahsettiği, tekrar etmekten bile haya ettiğim olaylara karşı herhangi bir yayına katılmak, bahsi geçen olayların gerçekte nasıl olduğunu anlatmak, oğlunun hatırasının üzerinden gündemde kalmak benim prensiplerine aykırıdır. Benim bu kişiye cevabım yalnızca hukuki yollarla olacaktır. Zaten yayından haberdar olur olmaz bu kişiye karşı yasal yollara müracaat edilmiş ve şahsın hakkında gerekli tedbir kararı alınmıştır. Hakkımda küçük düşürücü söylemlerine devam etmesinin ve iletişim araçları veya sair surette tarafımı rahatsız etmesinin yasal karşılığı olacağı karara bağlanmıştır. Ömrüm boyunca onuru ön planda tuttuğum bir hayat tarzı benimsedim. Özel hayatımla gündeme gelmemeye daima özen gösterdim. Beni yakından tanıyanlar aile hayatıma ne kadar önem verdiğini, maddiyatın hiçbir zaman benim için ön planda olmadığını gayet iyi bilirler. Bu nedenle, 42 yıldır sevgisine nail olduğum kamuoyunun bilmesini isterim ki bu kişinin iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Programda bahsi geçen ve varlığından dahi haberdar olmadığım iddia taşınmazIara, iddia edildiği üzere tarafınca el konulmuşsa bunu ispat etmesi gereken kişi kendisidir. Vurgulamak isterim ki, bu şahıs var olduğunu iddia ettiği hiçbir belgeyi sunmamıştır. Buna rağmen sahsın tutarsız söylemlerinin dayanağı olup olmadığı araştırılmadan anlattıklarım genişçe yer verilmiş ve hakkımda olumsuz bir algı oluşmasına sebep olunmuştur. "Çamur at izi kalsın" anlayışıyla hareket eden bu kişinin, benim ve ailenin itibarını zedelemeyi amaçlayan, kişilik haklarını ihlal eden her türlü haksız eylemine karşı yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.
Gökhan Güney

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Gökhan Güneyden gelininin iddiaları sert cevap
Selim Güney-Ece Güney

 

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