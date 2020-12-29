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Haber Giriş: 29.12.2020 - 08:41 | Son Güncelleme:

Gökhan Doğanay kimdir, nereli? İşte Gökhan Doğanay hakkında bilgiler

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Gökhan Doğanay kimdir, nereli? İşte Gökhan Doğanay hakkında bilgiler
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Gökhan Doğanay ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Ses sanatçısı Gökhan Doğanay’ın nereli olduğu ve yaşı merak ediliyor. İşte 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Doğanay hakkında bilgiler

Gökhan Doğanay gündemde yer alıyor. 1987 yılında dünyaya gelen Doğanay aslen Tunceli Dersimlidir ve ses sanatçısı Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay‘ın ise kuzenidir.

GÖKHAN DOĞANAY KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Gökhan Doğanay İstanbul Gaziosmanpaşa doğumludur. Ailesi müzisyen olan Doğanay Dersim'in büyük ozanlarından olan Hüseyin Doğanay'ın torunudur. Canın Sağolsun adlı ilk albümü ile müzik piyasasındaki yerini alan sanatçı albüm öncesinde de ciddi bir kitleye sahip olmuş besteci kimliği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Gökhan Doğanay aslen Tunceli Dersim'lidir. Ses sanatçısı Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay‘ın ise kuzenidir

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