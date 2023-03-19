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Gökhan Alkan'ın Kraliçe heyecanı

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#Gökhan Alkan#Kraliçe#Burcu Özberk
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:42

Gökhan Alkan, Kanal D’nin yeni dizisi “Kraliçe” ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

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Ateş adında bir basketbolcuyu canlandıran oyuncu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Hiç ekin ekilmemiş bir toprak gibiyim. Çünkü daha önce basketbol topunu sadece arkadaşlarımla oynarken elime almıştım. Proje ilk geldiğinde bir basketbol starını canlandıracak olmak beni çok heyecanlandırdı. Her projemde kendime bir şey katmaya çalışıyorum. Kişinin kendine bir şey katması inanılmaz bir zevk.”

Gökhan Alkanın Kraliçe heyecanı

Gökhan Alkan’ın başrolü Burcu Özberk’le paylaştığı “Kraliçe” dizisinin ilk bölümü 22 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak. 

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#Gökhan Alkan#Kraliçe#Burcu Özberk

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