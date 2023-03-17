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Gökhan Alkan Kraliçe ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

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#Gökhan Alkan#Kraliçe#Kanal D
Gökhan Alkan Kraliçe ile ekrana dönmeye hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 10:43

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan, başrollerini Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı yeni dizisi “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. 

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Daha önce hiç canlandırmadığı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak olan Alkan:

“Ateş karakteri için daha önce hiç ekin ekilmemiş bir toprak gibiyim. Benim gibi basketbol topuyla sadece arkadaşları arasında oynayan birinin bir basketbol starını canlandırması beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben her projemde kendime bir şey katmaya çalışıyorum. Kişinin kendine bir şey katması inanılmaz bir zevk.” şeklinde ifade etti.

Gökhan Alkan Kraliçe ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

 Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de…

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Gökhan Alkan Kraliçe ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

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#Gökhan Alkan#Kraliçe#Kanal D

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