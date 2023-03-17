Gökhan Alkan Kraliçe ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

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Daha önce hiç canlandırmadığı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak olan Alkan:

“Ateş karakteri için daha önce hiç ekin ekilmemiş bir toprak gibiyim. Benim gibi basketbol topuyla sadece arkadaşları arasında oynayan birinin bir basketbol starını canlandırması beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben her projemde kendime bir şey katmaya çalışıyorum. Kişinin kendine bir şey katması inanılmaz bir zevk.” şeklinde ifade etti.

Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de…

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