Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Gökhan Alkan: Burcu’nun ismini duyunca sete koşarak giderim

Güncelleme Tarihi:

#Gökhan Alkan#Burcu Özberk#Kraliçe
Gökhan Alkan: Burcu’nun ismini duyunca sete koşarak giderim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 09:05

Kanal D’de yayınlanan ‘Kraliçe’de rol alan Gökhan Alkan, partneri Burcu Özberk hakkında konuştu: “Harika bir insan ve harika bir partner. Birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Onun ismini görünce sete koşa koşa giderim.”

Haberin Devamı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Kraliçe”de Ateş Akça karakterine hayat veren oyuncu Gökhan Alkan önceki gün Levent’te kuaförden çıkarken görüntülendi.

Oyuncu, partneri Burcu Özberk’e övgüler yağdırarak şunları söyledi: “Onun için ne desem az! Harika bir insan ve harika bir partner. Çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Onun ismini görünce sete koşa koşa giderim.”

Alkan, “Kraliçe” dizisine dair ise “Çok severek kabul ettiğim bir iş oldu. Türkiye’nin en büyük kanalında bu dizi ile seyirci ile buluşmak ayrı bir keyif. Ateş karakterini çok sevdim. Onda kendimden de bazı özellikler buldum. Hayat enerjisi ve çalışmayı çok sevmesi hoşuma gidiyor” açıklamasını yaptı.

Gökhan Alkan: Burcu’nun ismini duyunca sete koşarak giderim

Haberin Devamı

BASKETBOL KONUSUNDA EKİLMEMİŞ TARLAYDIM

Gökhan Alkan, “Kraliçe” için 10 ders basketbol eğitimi aldığını da söyledi: “Yapımcılarla ilk görüşmemizde, ‘Basketbol konusunda beni ekilmemiş tarla gibi düşünün’ demiştim. İyi bir basketbol izleyicisiyim. Ama basketbol oynama konusunda hiç tecrübem olmamıştı. Onun için ders aldım ve rolüme iyi bir şekilde hazırlandım.” Alkan, Kobe Bryant ve Michael Jordan hayranı olduğunu belirtti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökhan Alkan#Burcu Özberk#Kraliçe

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun?

#Bir Sorudan Fazlası
Dikkat, buzdolabınız sizi hasta edebilir | Yeni araştırma korkuttu: Tam 1,8 milyon bakteri barındırıyor

Dikkat, buzdolabınız sizi hasta edebilir! | Yeni araştırma korkuttu: Tam 1,8 milyon bakteri barındırıyor

#Sağlık
Efsanenin doğuşu beyaz perdede Her şey 1984te peçeteye çizilen bir desenle başladı... Michael dünyayı değiştirdi

Efsanenin doğuşu beyaz perdede! Her şey 1984'te peçeteye çizilen bir desenle başladı... 'Michael dünyayı değiştirdi'

#Air