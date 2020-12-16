Gökdelen filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncu kadrosu
Gökdelen bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde; Dwayne Johnson’nın yer aldığı ‘Gökdelen’ filminin yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber bulunuyor. Pek, Gökdelen filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte filme dair bilgiler
Gökdelen filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Aksiyon filmlerinin aranan isimlerinden olan Dwayne Johnson filmde Will Sawyer karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Neve Campbell, Chin Han yer alıyor.
GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han gibi isimler bulunuyor.
GÖKDELEN FİLMİ KONUSU
Aksiyon filmlerinin aranan isimlerinden olan Dwayne Johnson filmde Will Sawyer karakterine hayat veriyor. Eski FBI rehine kurtarma ekibinde çalışan Will Sawyer’in ve ailesinin yaşadıkları anlatılıyor. Film Çin’de bir gökdelende geçiyor. Will Sawyer Çin’de, olayın sorumluluğunun üzerine kaldığı bir gökdelendeki yangın sonucunda, binada yangından dolayı rehin kalan ailesini kurtarmak, yangının çıkmasında sorumlu olanları bulmak ve adını temize çıkartmak gibi bir görev üstleniyor.
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