Gökçe: “Müzik piyasası bitti”

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Dream Türk ekranlarında yer alan Deşarj programına konuk olan Gökçe dikkat çeken

açıklamalarda bulundu.

Senede 10 tane klip çekemeyeceğini belirten Gökçe, “Hayat 90’lar ve 2000’ler başında

kalmadı. Müzik piyasası bitti. Türk sanat müziği çok severim. AlâGökçe serisi çıkarttım. Elbet

Bir Gün Buluşacağız’ ı kendi tarzımda söyledim. Yeşilçam aşığıyım. Göksel zamanında

Yeşilçam şarkılarını çıkarmasaydı ben yapardım” dedi.

Dünyanın en güzel bestesini de yapsan, bunu reklamsız duyurabilme ihtimalinin

olmadığından bahseden Gökçe, “Keşke 90’larda yaşasaydım ve şarkı çıkarsaydım. Onlar için

sadece ünlü olmak önemli bir şey… Şarkısının duyulması… Sadece bu önemli, böyle insanlar,

sen bir anda parlarsın hepsi senin peşinde pervaneye gelen böcek gibi üşüşürler, tekrar

düşüşe geç, onlar da giderler” diye konuştu.

“Biz hiçbir işe yaramıyoruz”

Seçtiği meslek hakkında pişmanlık duyduğunu dile getiren Gökçe, “Kemancı kendi için keman

çalar, piyanist kendi için piyano çalar, biz hiçbir işe yaramıyoruz. Açık ve dürüst söyleyeyim

ben komşuma yardım ettiğim zaman o gün dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ben bu

dünyaya bunun için gelmişim çünkü. Benim böyle biraz yardım eden bir meslek seçmem

gerekiyordu. Ben şimdi belli bir yaştan sonra çok değişik düşünmeye başladım. Çok pişmanım

şarkıcı olduğum için şunu kastettim; Ben çok zeki bir insan olduğumu düşünüyorum zeki bir

insanım ve şarkıcı olarak zekâmı heba ettim. Bu dünyayı baştan yaşayıp işe yarar olmak çok

isterdim” ifadelerini kullandı.