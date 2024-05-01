Gökçe: “Müzik piyasası bitti”

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Dream Türk ekranlarında yer alan Deşarj programına konuk olan Gökçe dikkat çeken
açıklamalarda bulundu.
Senede 10 tane klip çekemeyeceğini belirten Gökçe, “Hayat 90’lar ve 2000’ler başında
kalmadı. Müzik piyasası bitti. Türk sanat müziği çok severim. AlâGökçe serisi çıkarttım. Elbet
Bir Gün Buluşacağız’ ı kendi tarzımda söyledim. Yeşilçam aşığıyım. Göksel zamanında
Yeşilçam şarkılarını çıkarmasaydı ben yapardım” dedi.
Dünyanın en güzel bestesini de yapsan, bunu reklamsız duyurabilme ihtimalinin
olmadığından bahseden Gökçe, “Keşke 90’larda yaşasaydım ve şarkı çıkarsaydım. Onlar için
sadece ünlü olmak önemli bir şey… Şarkısının duyulması… Sadece bu önemli, böyle insanlar,
sen bir anda parlarsın hepsi senin peşinde pervaneye gelen böcek gibi üşüşürler, tekrar
düşüşe geç, onlar da giderler” diye konuştu.
“Biz hiçbir işe yaramıyoruz”
Seçtiği meslek hakkında pişmanlık duyduğunu dile getiren Gökçe, “Kemancı kendi için keman
çalar, piyanist kendi için piyano çalar, biz hiçbir işe yaramıyoruz. Açık ve dürüst söyleyeyim
ben komşuma yardım ettiğim zaman o gün dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ben bu
dünyaya bunun için gelmişim çünkü. Benim böyle biraz yardım eden bir meslek seçmem
gerekiyordu. Ben şimdi belli bir yaştan sonra çok değişik düşünmeye başladım. Çok pişmanım
şarkıcı olduğum için şunu kastettim; Ben çok zeki bir insan olduğumu düşünüyorum zeki bir
insanım ve şarkıcı olarak zekâmı heba ettim. Bu dünyayı baştan yaşayıp işe yarar olmak çok
isterdim” ifadelerini kullandı.