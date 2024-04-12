Gizem Karaca: Antipatik bir rol isterdim

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2011 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Karaca, hiçbir zaman modellik yapmayı düşünmediğini söyledi.



Okul yıllarında yönetmen olma hayalleri kurduğunu anlatan oyuncu, “Kariyerimde geldiğim nokta beni çok mutlu ediyor. Yolum oyunculukla kesişmeseydi, kamera arkası bir işte çalışırdım” dedi.

Karaca, ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıkmak istediğini de açıkladı: “Mesleğimi evcilik oyununa benzetiyorum. Hangi karakteri oynayacaksam, önceden araştırmasını yapıp o role bürünüyorum. Deli, tutarsız, antipatik bir karakteri canlandırmak isterdim.”