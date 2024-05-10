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Gezenti ailesi artık 3 kişi

Güncelleme Tarihi:

#Çok Gezenti#TEVE2#Burak Akkul
Gezenti ailesi artık 3 kişi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 09:33

TEVE2’de yayınlanan “Çok Gezenti” programıyla yıllardır dünyayı dolaşan Burak Akkul ve Seda Akkul, kısa süre önce dünyaya gelen oğulları Yekta ile birlikte objektif karşısına geçti.

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e-bebek’ten Bebek dergisinin mayıs sayısına poz veren çift, derginin sorularını da yanıtladı. Burak Akkul, bundan böyle dünyayı gezmeye üç kişi devam edeceklerini söyledi:

“Yekta programın içine yavaş yavaş girecek ama bu girişler kesinlikle zorlama olmayacak. Yani yanımızda bir bebek var diye, onun maceralarını reyting malzemesi olarak yoğun biçimde verecek değiliz. Biz bir aileyiz, Çok Gezenti ailesiyiz ve şu an üç kişiyiz. Normal bir gezi temposunda Yekta’nın ne kadar yeri olacaksa, izleyicilere o kadar yansıyacak.”

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Ünlü sunucu, bebekleriyle ilk seyahatlerini Yunanistan’a gerçekleştirdiklerini de anlattı:

“Normalde bir bebeği hazırlayıp parka çıkmak bile meşakkatli bir işlem. Kolay olacak mı? Hayır, elbette olmayacak. Aslında bu röportajdan kısa süre önce bunun bir denemesini yaptık. Yunanistan’daki İskeçe Festivali’ne Yekta ile birlikte gittik. Oldukça sorunsuz geçti. Seyahat grubumuzda yer alan arkadaşlar çok yardımcı oldu. Sadece üçümüzle çekimlerin nasıl olacağını da 1-2 hafta sonra öğrenmeye başlayacağız.”

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#Çok Gezenti#TEVE2#Burak Akkul

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