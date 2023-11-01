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General Hospital ve Days of Our Lives adlı dizilerle tanınan Tyler Christopher 50 yaşında öldü

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#Tyler Christopher#General Hospital#Days Of Our Lives
General Hospital ve Days of Our Lives adlı dizilerle tanınan Tyler Christopher 50 yaşında öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 11:00

Sinema dünyasından kötü bir haber daha geldi. Daha Friends dizisiyle hafızalarda yer eden Matthew Perry'nin evinde ölü bulunmasının şoku atlatılamamışken bu kez de yine başka bir dizi oyuncusu hayata veda etti.

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ACI HABERİNİ ESKİ ROL ARKADAŞI DUYURDU
Kamera karşısına geçtiği General Hospital ve Days of Our Lives adlı yapımlarla tanınan Tyler Christopher, 50 yaşında hayata veda etti. 

Oyuncunun acı haberini General Hospital dizisindeki rol arkadaşlarından Maurice Benard, Instagram hesabından duyurdu.

General Hospital ve Days of Our Lives adlı dizilerle tanınan Tyler Christopher 50 yaşında öldü

Benard " Çok büyük bir üzüntüyle Tyler Christopher'ı ölümünü duyururuz. Tyler bu saban San Diego'da yaşadığı dairesinde kalp durması nedeniyle hayata veda etti" diye yazdı.  

Eski rol arkadaşı Benard, Tyler Christopher'ın oynadığı her sahnede ekranı aydınlatan ve oyunculuğuyla hayranlarına keyif veren yetenekli bir oyuncu olduğunu belirtti. 

Christopher'ın onu tanıyan herkes için harika bir arkadaş olduğunu satırlarına ekledi.

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General Hospital ve Days of Our Lives adlı dizilerle tanınan Tyler Christopher 50 yaşında öldü


BAĞIMLILIK SORUNU VARDI
Benard, Tyler Christopner'ın bipolar depresyon ve alkol bağımlılığıyla mücadelesini hiç saklamadığını belirtti.

Sonra da satırlarını "Sevgili dostumuzun kaybından dolayı yıkılmış durumdayız. Çocukları ve babası için dua ediyoruz" diyerek bitirdi.

General Hospital ve Days of Our Lives adlı dizilerle tanınan Tyler Christopher 50 yaşında öldü

UNUTULMAZ KARAKTERLERİ CANLANDIRDI
Tyler Christopher, TV tarihine geçen yapımlardan biri olan General Hospital'te 1996 ile 2016 yılları arasında rol aldı. Yapımda Nikolas Cassadine karakterini canlandırdı.

Unutulmazlar arasına girdiği bir başka dizi olan Days of Our Lives'da da Stefan DiMera karakterini canlandırdı.

General Hospital ve Days of Our Lives adlı dizilerle tanınan Tyler Christopher 50 yaşında öldü


İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Christopher, 2008 yılında TV gazetecisi Brienne Pedigo ile hayatını birleştirdi. İki çocukları dünyaya gelen çift, 2021 yılında boşandı.

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General Hospital ve Days of Our Lives adlı dizilerle tanınan Tyler Christopher 50 yaşında öldü

LONGORIA'NIN ESKİ EŞİ
Bu arada Tyler Christopher'ın 2002 iles 2004 arasında Eva Longoria ile evli olduğunu da not düşelim. 

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#Tyler Christopher#General Hospital#Days Of Our Lives

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