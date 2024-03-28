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Gençlik romanı film oldu

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#Güneşi Söndürmem Gerek#Hande Türkel#Gazetehaberleri
Gençlik romanı film oldu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 08:57

Satış rekorları kıran gençlik romanı “Güneşi Söndürmem Gerek” aynı adla beyazperdede seyirci ile buluştu. Filmin oyuncuları, güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

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Emre Gül’ün sevilen gençlik serisi “Güneşi Söndürmem Gerek” aynı adla beyazperdeye aktarıldı.

Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin galası önceki akşam Atlas 1948’de gerçekleşti.

Filmde Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke, Burak Can ve Osman Alkaş rol alıyor.

Oyuncular, “Harika proje oldu. Umarız hak ettiği yeri bulur” dedi.

Gençlik romanı film oldu

Güneşi Söndürmem Gerek”in ekibi, filmin yarın vizyona gireceğini söyledi.

Aşk yok arkadaşız

Sümeyye Aydoğan, Serenay Sarıkaya’ya benzetilmesiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Renklerimiz benziyor.” Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığına dair iddialara ise “Arkadaşlığımız var ama aşk yok” yanıtını verdi.

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Gençlik romanı film oldu

Evlendikten sonra bir şey değişmedi

Umut Evirgen ve Alina Boz çifti, “Yakın arkadaşlarımız filmde oynuyor” dedi. Alina Boz ise her şeyin yolunda olduğunu söyledi ve ekledi: “Ben de okula gidiyorum. Hayatımızda evlendikten sonra bir şey değişmedi. Aşkımız, sevgimiz devam ediyor. Aynı evde yaşamaya başladık.”

Gençlik romanı film oldu

Elvin ve Erdal Beşikçioğlu, oyuncu kızları Derin Beşikçioğlu’nu galada yalnız bırakmadı.

Gençlik romanı film oldu

Serra Arıtürk

Gençlik romanı film oldu

 

 

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#Güneşi Söndürmem Gerek#Hande Türkel#Gazetehaberleri

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