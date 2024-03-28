Gençlik romanı film oldu

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Emre Gül’ün sevilen gençlik serisi “Güneşi Söndürmem Gerek” aynı adla beyazperdeye aktarıldı.

Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin galası önceki akşam Atlas 1948’de gerçekleşti.

Filmde Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke, Burak Can ve Osman Alkaş rol alıyor.

Oyuncular, “Harika proje oldu. Umarız hak ettiği yeri bulur” dedi.

“Güneşi Söndürmem Gerek”in ekibi, filmin yarın vizyona gireceğini söyledi.

Aşk yok arkadaşız

Sümeyye Aydoğan, Serenay Sarıkaya’ya benzetilmesiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Renklerimiz benziyor.” Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığına dair iddialara ise “Arkadaşlığımız var ama aşk yok” yanıtını verdi.

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Evlendikten sonra bir şey değişmedi



Umut Evirgen ve Alina Boz çifti, “Yakın arkadaşlarımız filmde oynuyor” dedi. Alina Boz ise her şeyin yolunda olduğunu söyledi ve ekledi: “Ben de okula gidiyorum. Hayatımızda evlendikten sonra bir şey değişmedi. Aşkımız, sevgimiz devam ediyor. Aynı evde yaşamaya başladık.”

Elvin ve Erdal Beşikçioğlu, oyuncu kızları Derin Beşikçioğlu’nu galada yalnız bırakmadı.

Serra Arıtürk