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Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimler? Gençliğim Eyvah dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

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Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimler? Gençliğim Eyvah dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
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Yaz sezonunda başlayacak dizilerden olan Gençliğim Eyvah'ın tanıtımları ekranlarda dönmeye başladı. Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Gençliğim Eyvah dizisinde ağırlıklı olarak genç isimler dikkat çekiyor. Peki, Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimler? İşte Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları ve dizinin konusuna ilişkin detaylar.

Gençliğim Eyvah dizisinin tanıtımları ardından oyuncular gündeme geldi. Yaz sezonunda ekranlara "merhaba" diyecek olan Gençliğim Eyvah dizisinin oyuncu kadrosunda genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler yer alıyor. Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay, Beyti Engin yer alıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNİN KONUSU

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Gençliğim Eyvah, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.

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