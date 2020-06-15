Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor?

Gençlik Eyvah dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin kadrosunda birçok başarılı isim bulunuyor. Çekimleri platoda gerçekleştirilen dizide Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ KONUSU

Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif, yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mı?

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi isimler bulunuyor.

GENÇLİĞİM EYVAH NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İstanbul’da bir platoda çekiliyor.