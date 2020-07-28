Gençliğim Eyvah 7.son bölüm tam ve kesintisiz izle: Gençliğim Eyvah 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah, 7. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Son bölümde Ahmet'in başına gelenler eğlenceli anlara neden olurken, dizinin yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte, Gençliğim Eyvah 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölümle ilgili ayrıntılar.

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

GENÇLİĞİMEYVAH 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir. Taksici olarak çalışmaya başlayan ve yeni bir düzen kuran Ahmet'in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer.

Arif ve Zekeriya'nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden yeniden başlarken Zola ve Çavi'nin babalarını bulmak için yaptığı sürpriz hamle mahalleyi karıştırır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gençliğim Eyvah dizisinin son bölümü sonrası 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanından görüntüler;