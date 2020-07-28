Gençliğim Eyvah 7.son bölüm tam ve kesintisiz izle: Gençliğim Eyvah 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Gençliğim Eyvah 7. bölümüyle 27 Temmuz Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Zola ve Çavi'nin babalarını bulmak için yaptığı sürpriz hamlenin mahalleyi karıştırdığı son bölüm sonrası, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda mahallede yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Dizinin son bölümünü ekranları başında izleyemeyenler, Gençliğim Eyvah 7. bölüm tam ve kesintisiz izleme linkini öğrenmenin yollarını arıyor. İşte, Gençliğim Eyvah 7. son bölüm izleme ve 8. yeni bölüm fragmanı...
ATV ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah, 7. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Son bölümde Ahmet'in başına gelenler eğlenceli anlara neden olurken, dizinin yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte, Gençliğim Eyvah 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölümle ilgili ayrıntılar.
GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
GENÇLİĞİMEYVAH 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir. Taksici olarak çalışmaya başlayan ve yeni bir düzen kuran Ahmet'in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer.
Arif ve Zekeriya'nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden yeniden başlarken Zola ve Çavi'nin babalarını bulmak için yaptığı sürpriz hamle mahalleyi karıştırır.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Gençliğim Eyvah dizisinin son bölümü sonrası 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanından görüntüler;
"Ben bir kıza evlenme teklifi ettim!"#GençliğimEyvah yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de #atv'de! @gencligim_eyvah @gencligimeyvah_ pic.twitter.com/2I2erOgdxe— atv (@atvcomtr) July 27, 2020
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