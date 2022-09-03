Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin: “Beşinci sezonumuz şahane geçiyor, fırtına gibi başladık.”

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Beşinci sezonun şahane başladığına değinen Nursel Ergin “Sezona fırtına gibi başladık. Dört tane yeni gelin, dört tane yeni kayınvalide hepsi yeni... Aslında burada yaşanan olayların gerçek olduğunu herkes çok iyi biliyor. Herkesin hanesinde de buna benzer olaylar yaşanıyor.” dedi.

Gelinim Mutfakta’nın bu denli başarılı olması ile ilgili ise “Bizim sevilmemizin amacı da bu, burası meditasyon gibi. Herkes eteğindeki taşları döküveriyor. Hepsi yüzde yüz organik ve gerçek, gelinler kayınvalideler ve konular. Yolumuz daha da açık olsun, tüm izleyicilere teşekkür ediyoruz.” dedi.

Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D’de..