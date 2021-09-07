Gelinim Mutfakta’da Nilgün Hanım fenalaştı! Yağnur’un kayınvalidesi Nilgün Hanım’a ne oldu?

Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde kayınvalidelerden Nilgün Hanım fenalaştı. Fıstık alerjisi olan Nilgün Hanım, Yaren’in yaptığı keki yedikten sonra kötü oldu ve hastaneye kaldırıldı. Hastane ile canlı bağlantı yapıldı ve Nilgün Hanım’ın sağlık durumunun iyi olduğu, alerjik reaksiyondan dolayı kötü olduğunun düşünüldüğü dile getirildi.

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR VE KAYINVALİDESİ NİLGÜN KİMDİR?

Aslen Arnavut göçmeni olan ve Manisa'da yaşamını sürdüren Yağnur, 12 senelik evli. 1 erkek 2 kız çocuğu olan Yağnur, ilk günden rakiplerinin kendinden korkması gerektiğini söylemişti.

Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.

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