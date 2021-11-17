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Gelinim Mutfakta Zehra neden ayrıldı, diskalifiye mi oldu? İşte Gelinim Mutfakta Zehra'nın ayrılma nedeni

#Gelinim Mutfakta Zehra#Gelinim Mutfakta#Zehra Tosbıyık
Gelinim Mutfakta Zehra neden ayrıldı, diskalifiye mi oldu İşte Gelinim Mutfakta Zehranın ayrılma nedeni

Kanal D ekranlarının hafta içi her gğn yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta sıradışı tariflerin dışında gelinler ve kayınvalideleriyle de çok konuşuluyor. Bu hafta Lerzan Mutlu'nun sunuculuğunda gerçekleşen Gelinim Mutfakta'da hafta başı gelen gelin Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık'ın olmaması dikkat çekti. Peki, Gelinim Mutfakta Zehra neden ayrıldı, diskalifiye mi oldu? İşte Gelinim Mutfakta Zehra'nın ayrılma nedeni...

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Haftanın beş günü boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta bir ünlünün sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bu hafta sunuculuğunu ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu yapıyor. Bunun yanı sıra hafta başında yarışmaya katılan Gelinim Mutfakta Zehra Tosbıyık ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık'ın bugün olmaması, Gelinim Mutfakta Zehra neden yok, ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu sorularını beraberinde getirdi. Programın sunucusu Lerzan Mutlu, Gelinim Mutfakta Zehra'nın ayrılma nedenini açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu açıklamasında, "Makyöz arkadaşlardan birine yanlış bir harekette bulundu. Dün özür dilemesine rağmen, bugün yayın öncesi gelin yarışmacılardan Yeşim'e fiziksel bir saldırıda bulundu. Yarışma ahlakı gereği Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur'u diskalifiye etmek zorunda kaldık" dedi.

Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerme saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.

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GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA TOSBIYIK KİMDİR?

15 Kasım ile 19 Kasım 2021 haftasında yarışmada elinin lezzetini göstermek için programa dahil olan Zehra, programa futbol topu ile girmesi oldukça dikkat çekti. Lerzan Mutlu, “Bu topu hiç anlamadım” diyerek, yemek yarışmasına neden futbol topu ile katıldığını sordu. Zehra Tosbıyık, 5 yıl profesyonel anlamda futbol oynadığını, şimdi yine sporla ilgilendiğini ifade etti.

Zehra Tosbıyık 1996 yılında doğdu. 25 yaşındaki yarışmacı aslen Çorumlu ve kayınvalidesiyle birlikte Ardahan'da yaşıyor. Sporla ilgilenen Zehra Tosbıyık, 5 yıl boyunca futbol oynadı. 2019 yılında evlenen Tosbıyık, şimdilerde yeniden futbolle profesyonel olarak ilgilenmeye başladığını ifade etti.

 

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