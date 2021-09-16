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Gelinim Mutfakta Yaren’in kayınvalidesi Filiz kimdir? Gelinim Mutfakta’da duygusal anlar

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Gelinim Mutfakta Yaren’in kayınvalidesi Filiz kimdir Gelinim Mutfakta’da duygusal anlar

Gelinim Mutfakta’da yer alan kayınvalide Filiz Hanım, eşinin ve çocuğunun ölümünü anlattı. Stüdyodakilerin gözyaşlarına boğulduğu anlarda gelini Yaren’de kayınvalidesine destek oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Yaren’in kayınvalidesi Filiz kimdir?

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Gelinim Mutfakta’nın iddialı isimlerinden biri olan Yaren’in kayınvalidesi Filiz Hanım yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Yeni bölümde eşinin ve kızının vefatını anlatan Filiz Hanım gözyaşlarına boğuldu. İşte yarışmaya Kocaeli’den katılan Yaren ve kayınvalidesi Filiz Hanım hakkında bilgiler

GELİNİM MUTFAKTA YAREN’İN KAYINVALİDESİ FİLİZ KİMDİR?

Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Kaya, Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katılıyor.  21 yaşında olan Yaren, ev hanımı ve yeni evli.  Filiz Kaya programa iddialı bir giriş yapmıştı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Kayınvalide Filiz, gezmeyi ve alışverişi çok sevdiğini dile getirmişti.

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