Gelinim Mutfakta şimdi daha renkli

◊ “Gelinim Mutfakta” 7’nci sezona “merhaba” diyor. Başladığı günden bu yana başarısından ödün vermeyen bu program için neler söylemek istersiniz?

- “Gelinim Mutfakta”, Türk televizyon izleyicisinin en sevdiği kadın kuşağı programlarının başında geliyor. Adı üstünde; kadınlar mutfakta! Yöresel tatlar ve sohbetlerin şahane olduğunu söylemek istiyorum. Benim evime de misafir geldiğinde en sıcak sohbet mutfakta yapılıyor. Mutfaktaki sohbetin tadı bir başka. Programda sohbet, samimiyet, yeni gelen gelinlerin heyecanı, bir de üzerine altın kazanma hırsı eklenince, ortaya bambaşka ve çok keyifli bir iş çıkıyor.

◊ Her sezon yeni yarışmacılar, yeni hikâyeler izleyiciyle buluşuyor. Bu programda olmak, size ne hissettiriyor?

- Yeni hikâyeler beni çok etkiliyor. Her yeni gelen gelin ve kayınvalide ile ben de heyecanlanıyorum. Yeni insanlar tanımak, onların hayatının bir parçası olmak beni cezbediyor. Hayat hikâyelerini anlatmaya başladıklarında onların evlerinin kapısından içeriye giriyorum ve misafirleri oluyorum. Kişisel olarak çok meraklı bir yapım var. İnsan hikâyeleri, gerçek yaşanmışlıklar benim için çok değerli. Film veya belgesel izlerken bile gerçek hayat hikâyelerini tercih ediyorum.“Gelinim Mutfakta”da her gün bambaşka hikâyelere tanıklık ediyoruz ve bunların gerçek olmaları çok önemli. Kayınvalidelerin ayrı, gelinlerin ayrı çekişmeleri de heyecan verici.“Gelinim Mutfakta” programında olmak beni çok mutlu ediyor. Rüştünü ispat etmiş bir programda olmak hem çok keyifli hem de çok ciddi sorumluluk gerektiren bir durum. Herkesin bir yoğurt yiyişi var, bu sene benim gelişimle de seyircilerimiz daha değişik, daha merak edilir bir program izleyecek.

EN ÇOK ALTIN

KAZANDIRAN PROGRAM

◊ Yenilik demişken, bu sezon içerikte yenilikler var mı?

- “Gelinim Mutfakta” ekranların en çok altın kazandıran yarışma programı. Yenilikler var mı? Var tabii. Aslı Hünel var, daha ne olsun? (Gülüyor) Bu sezon izleyicileri benim daha işin içine girdiğim, her yarışmacıyla temas ettiğim, acılarını, neşelerini paylaştığım bir içerik bekliyor olacak. Ödüllerimizi de söylemeden olmaz. Her gün, günün birincisine 1 çeyrek altın vereceğiz. Haftanın kazananı da 10 altın bilezik alacak.

◊ Gelin-kayınvalide çekişmeleri hakkında neler söylemek istersiniz?

- Bir kere şu gerçek ki; jenerasyon ve zaman değişiyor. Eskiden gelinler kayınvalidelerine karşı ses tonlarını bile yükseltemezken, şimdi özgürce haklarını savunuyorlar. Zamanın gelinleri haksızlığa karşı tepkilerini rahatlıkla ortaya koyabiliyorlar. Daha dikbaşlılar ama ben onlara “özgüvenli gelinler” demeyi tercih ediyorum. Bazen beni çok şaşırtan, gözlerime ve kulaklarıma inanamadığım tepkilerle de karşılaşıyorum. Fakat yarışma platformunda insanların psikolojisi inişli çıkışlı oluyor. Kayınvalidelerimiz de gelinlerine karşı son derece anlayışlı. Tatlı kayınvalideler de var, zor kayınvalideler de. Esprililer var, inatçılar var... Var da var. Hayatın içinden her şey var “Gelinim Mutfakta”da.

TARAF TUTMAM, HEPSİ BENİM GELİNLERİM

◊ Yarışmada favorileriniz oluyor mu?

- O etik olmaz. Ancak şöyle ayrım yapabiliyorum; “çok eğlendiren”, “çok güldüren”, “çok neşelendiren”, “biraz kızdıran”, “bayağı hakkaniyetli” dediğim kişiler oluyor. Sonuç itibarıyla hepsi çok renkli ve tatlı kişiler. Giderken de gerçekten çok üzülüyorlar. Veda ederken gözyaşlarına hâkim olamıyorlar. Birinin tarafını tutmak gibi bir düşünce bile beni rahatsız eder. Onların hepsi benim kayınvalidelerim, benim gelinlerim.

◊ Sizin mutfakla aranız nasıl? Yapmaktan en çok keyif aldığınız yemek hangisi?

- Yemek yapmayı da, yemeyi de çok severim. Şöyle cevap vereyim; kayınvalidem pilavımı çok sever. Her geldiğinde özel olarak benden pilav ister ve en az iki tabak yer. Eşim çok iyi balık pişirdiğimi söyler. Arkadaşlarım da mercimek köftemi beğenir.

PEŞ PEŞE İKİ ŞARKIM GELİYOR

◊ Müzik çalışmalarınız ne durumda?

- Çalışmalarıma epeyce bir süredir ara vermiştim. Bu programla birlikte kendime ve müziğime de vakit ayırmaya başladım. Peş peşe iki şarkım geliyor! Zaten bu hafta çıkacak yeni şarkımı ilk defa kendi programımda “Gelinim Mutfakta”da söyledim. Yeni şarkımı sevenlerimle ve izleyicilerimizle paylaşmak çok heyecan verici oldu. Müziğe de tam gaz devam ediyorum diyebilirim.

◊ Bu yoğun tempoda yaz tatili yapabildiniz mi? Tatile veya geziye çıkarken neyi deneyimlemeye

özen gösterirsiniz, yemekleri mi kültürü mü?

- Bu yaz doğru düzgün tatil yapamadım. Daha çok kendimi rahat hissedebileceğim ortamları tercih ediyorum. Doğal ortamlar seviyorum. Tertemiz, cam gibi bir deniz mesela... Sakinlik gerçekten benim aradığım ve özlediğim bir şey.Gittiğim şehrin tarihi yerlerini gezmek bana çok heyecan verici geliyor. Nereye gitsem “Burada gezilecek eski tarihi yapılar var mı?” diye soruyorum. Varsa gitmeye çalışıyorum. Tabii bu çok sıcaklarda zor oluyor ama gittiğim yerlerde buna önem veriyorum.Biraz da yemek meraklısı olduğum için gittiğim her yerin lezzetlerini tatmak istiyorum. Türkiye her köşesinde muazzam lezzetler barındırıyor. Gastronomi şehirlerimiz beni kendisine çekiyor. Egeye gidiyorsunuz zeytinyağlılar, otlar; Güneydoğu Anadolu’ya gidiyorsunuz etli yemekler; Karadeniz’in balığı, muhlaması derken tabii ki gittiğim yörelerin lezzetlerini yemek çok güzel oluyor.Nereye gitsem bir arsa alıp kalmayı düşünüyorum! Cennet vatanımızın her yeri çok güzel. Gidip gördükçe de yurtdışındaki turistlerin neden buraya akın ettiklerini anlıyorum.Deniz deseniz, en güzeli bizde. Lezzet deseniz, en güzeli bizde. Tarih deseniz, en güzeli bizde. İnsanlarımız da güzel...

TÜRK KADINI HER ŞEYİ ÇOK GÜZEL YAPAR

◊ Buradan yeni sezon için izleyicilere neler söylemek istersiniz?

- Şunu söylemek istiyorum; Türk kadını her şeyi çok güzel yapar. Türk gelini ve kayınvalideleri de çok özeldir. Bizler gelenek, görenek ve adet olarak iyi yetiştirilmiş bireyleriz.Yeni sezonda da izleyiciyi çok renkli bir “Gelinim Mutfakta” bekliyor. Çok daha samimi, her anlamda çok daha doğal bir yayın bekliyor. Benim yayın prensibim şöyle; “Her şey olabilir, lütfen kesmeyin, o doğallıkla izleyicimize verelim”. Yılların ses sanatçısı ve televizyon programcısı olabilirim ama her şeyden önce bir Türk kadınıyım ve ben geleneksel bir annenin-babanın kızıyım. Tüm içtenliğimle çok güzel bir sezonu izleyicilerimizle paylaşacağımızı düşünüyorum. Herkese güzel bir sezon diliyorum. İnşallah çok eğlenceli, mutlu geçer bu sene. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni ailem Kanal D’yle çok güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Şimdiden bizi izleyen herkese kocaman sarılıyor ve sevgilerimi gönderiyorum.