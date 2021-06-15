Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Seda Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Gelinlerin hafta içi her gün Kanal D ekranlarında hünerlerini konuşturduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında zorunlu bir veda yaşandı. Haftanın ikinci gününde gelinlerin mücadelesi devam ederken bir süredir yarışmada yer alan gelinlerden Seda Yılmaz ve kayınvalidesi Nagihan Hanımın finale sayılı zaman kala yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu. Peki Seda Yılmaz Gelinim Mutfakta 'dan neden ayrıldı? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA SEDA NEDEN AYRILDI?

Bugünden itibaren yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Seda Yılmaz, programa yolladığı video ile yarışmadan ayrılma sebebini açıkladı. Videoda, merdivenlerden düştüğünü ve sağ omzunun çıktığını söyleyen Seda, çok üzgün olduğunu ancak kolundaki ağrı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etti. Bir dahaki sezonda tekrar katılmak istediğini belirten Seda Yılmaz’a programın sunucusu Seda Sayan ve diğer gelin adayları da geçmiş olsun dileklerini iletti.

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ KİMDİR?

Birbirinden iddialı yarışmacı gelinlerin altınları almak için kıyasıya mücadele ettiği Gelinim Mutfakta’nın bu sezon iddialı yarışmacılarından olan Seda Yılmaz 1 yıllık evli ve 2 aylık kızı var. Seda, kayınvalidesi Nagihan ile birlikte yarışmaya Çanakkale Gelibolu'dan katılıyor. Bu sezona geçirdiği talihsiz bir kaza ile veda etmek zorunda kalan Seda Yılmaz, gelecek sezonda yer almak istediğini söyledi.

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